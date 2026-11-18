台塑新智能深化微電網布局，與立碁（8111）簽署合作協議，雙方將結合台塑新智能儲能系統與技術整合能力，及立碁電子在太陽光電及公共工程領域的專案經驗，共同推動台灣微電網建置，強化區域供電韌性。

台塑新智能今年已將自主研發製造的國產儲能系統導入多處地方政府的防災微電網專案，深化微電網布局。台塑新智能指出，面對極端氣候與災害停電風險，微電網整合太陽光電、儲能設備及能源管理系統，可在主電網中斷時維持重要設施的必要用電，成為強化地方防災與能源自主的重要基礎建設。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，今年推動的防災微電網專案涵蓋9處校園與公共設施，導入100kW/219kWh一體式儲能解決方案，應用於地方防災與公共服務，目前均已接近完工。這些場域兼具日常服務與災害應變功能，儲能安全性與供電可靠度至關重要，台塑新智能具備電芯、模組自主研發製造能力，儲能系統更創下全台首例通過CNS大型燃燒試驗，未來將持續以安全穩定的國產儲能結合在地服務優勢，協助各地建立分散式備援供電能力，提升台灣整體供電韌性。

除了地方防災備援，微電網也可應用於離島多元電源整合。台塑新智能總經理劉慧啟表示，公司與立碁電子今年合作南沙太平島微電網專案已上線運轉，台塑新智能提供100kW／109kWh儲能系統，搭配島上160.23kW太陽光電及500kW柴油發電機，再透過智慧能源管理系統改善電力調度，降低柴油消耗、提高綠電滲透率。太平島位處台灣國土最南端，兼具國防與生態保育地位，穩定供電對離島運作尤為關鍵。雙方將延續既有合作經驗，拓展微電網在不同場域的應用。

立碁電子董事長童義興表示，微電網穩定運轉的背後，仰賴儲能設備安全性、可靠品質及完善的技術支援，台塑新智能具備從電芯到儲能系統的自主研發製造能力，並有安全驗證成果作為後盾，是值得信賴的合作夥伴，期待雙方結合各自專長，共同推動更多符合在地需求的微電網專案。

展望未來，台塑新智能將持續深化國產儲能技術與系統整合能力，攜手在地合作夥伴，拓展微電網在防災及分散式能源的應用，提升區域自主供電與災害備援效能，協助台灣建立更安全、穩定的能源供應體系。