好市多持續推出會員專屬回饋，為電動車車主帶來充電優惠新選擇，自2026年11月9日起，好市多電動車充電費率由原本每度新台幣6.5元調降至5.8元；配合年度黑五購物節活動，更於2026年11月23日至12月6日期間推出限時加碼優惠，充電費率再降至每度僅4.9元，讓會員在享受購物樂趣的同時，也能減輕日常電動車充電支出。

除了充電費率調降，好市多現場亦提供雙充電規格，包括 J1772及TYPE 2，方便不同充電規格的電動車車主使用，提升會員充電便利性。

此外，搭配Costco富邦聯名卡還有專屬回饋！會員完成Costco富邦聯名卡綁定後，使用充電服務即可享有 2%好多金回饋，讓充電優惠再加碼。透過充電費率調降與聯名卡回饋雙重優惠，會員可進一步享有更實惠的充電體驗。

好市多電動車充電優惠自2026年11月9日起實施，一般充電費率調降至每度NT$5.8；配合黑五購物節，2026年11月23日至12月6日期間再推出限時優惠，充電費率降至每度NT$4.9。現場提供J1772及TYPE 2兩種充電規格，方便不同車款使用。此外，會員完成Costco富邦聯名卡綁定後，使用充電服務還可享有2%好多金回饋。