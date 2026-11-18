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水庫光電板不影響水質？經濟部連喊3次安全 荷蘭研究藻墊驗出毒素
針對水庫設置太陽光電板引發的飲水安全爭議，經濟部昨（17）日晚間在官方臉書發布50秒科普影片及圖文，連說三次「不會影響水質」，並以荷蘭淨水廠為例強調技術成熟。不過，貼文引發大量質疑，更有民眾引用荷蘭飲用水水庫研究反駁，指出光電板遮蔽陽光可能導致有毒藍綠藻滋生，掀起飲水安全論戰。
經濟部首先說明，光電板厚度約2公分（含鋁框），主要由玻璃（74.2%）、鋁框（10.3%）、矽晶片板（4%）及其他材料組成，強調超過七成為玻璃，與乾電池不同，即使破裂也不會流出液體。
經濟部另引述環境部資料指出，光電板浸泡於試劑水（pH 6至7）的模擬檢測中，砷、鎘、鉻、鉛、硒、汞等重金屬數值均遠低於標準值；烏山頭水庫光電板周圍水質檢測也都合格，民生用水還須經淨水場處理。此外，經濟部引用荷蘭Andijk淨水廠水面光電案例，並補充福州街大樓等公部門屋頂也設有光電板，強調技術已相當成熟。
然而，民眾引用荷蘭飲用水公司Evides、瓦赫寧恩大學等單位發表於《Water》的研究提出質疑。研究追蹤鹿特丹克拉林根（Kralingen）飲用水水庫2年半，發現光電板覆蓋約24%水面後，水生植物與輪藻大量消失，板下底棲藍綠藻覆蓋率甚至達90%，研究人員並在藻墊中檢出類毒素a及微囊藻毒素等有毒物質。
留言區則聚焦颱風、地震可能造成的面板破損風險，質疑完整面板浸泡實驗不足以反映破裂、沉入水底後的長期影響，要求官方進行破損面板溶出測試。
也有人認為水庫應以供水安全為優先，不該將潛在風險交由淨水場承擔，並批評經濟部頻繁澄清反而引發疑慮。網紅陳沂也留言反問：「沒有安全疑慮那你們拼命發闢謠幹嘛？」
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