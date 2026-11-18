高雄日航酒店迎來開幕兩周年，品牌實力與餐飲品質同步獲得肯定！酒店今年正式通過交通部觀光署星級旅館評鑑，取得五星級認證，並首度參與《2026 World Luxury Awards 世界奢華大獎》，攜手旗下日本料理飛翔一舉囊括五項國際殊榮，高雄日航酒店總經理福元雅彦表示：「身為高雄第一間日航酒店，能得到認可，真的感到非常光榮。」雙重肯定為開幕兩周年寫下重要里程碑。

高雄日航酒店自2024年11月1日開幕以來，秉持「おもてなし」（Omotenashi）款待精神，融合日式美學與現代設計，打造精緻的旅宿體驗。今年正式通過交通部觀光署星級旅館評鑑，取得五星級認證，住宿品質與服務水準獲得國家級肯定。

高雄日航酒店與日本料理飛翔今年首度參與《2026 World Luxury Awards 世界奢華大獎》，共獲五項殊榮。酒店榮獲「台灣最佳奢華新酒店（Best Luxury New Hotel in Taiwan）」及「東亞最佳奢華設計酒店（Best Luxury Design Hotel in East Asia）」；日本料理飛翔則獲得「全球最佳壽司菜單（Best Sushi Menu – Global Winner）」、「東亞最佳美食餐廳（Best Gourmet Cuisine in East Asia）」及「台灣最佳日本料理餐廳（Best Japanese Cuisine in Taiwan）」，展現飛翔在日式美學、食材選用與料理技藝上的實力。

把握螃蟹最肥美的時節，SERENA全日餐廳將於2026年12月1日起推出「全蟹宴」，由主廚謝孟儒Jerry領軍，嚴選鮮蟹結合當季食材入饌，推出「螃蟹瑤柱砂鍋粥」、「秘製蟹黃拌麵」、「紅蟳櫻花蝦米糕」、「蟹黃豆腐燴海鮮」等多道主題料理；餐檯匯集智利雪蟹腳、扁蟹、蘭花蟹、紅蟳、梭子蟹等多款蟹種（依照每日供應調整），還有時令生魚片、海鮮肉品、各式熱食、季節限定甜點及生啤酒無限享用。