台南市東區新都心段公辦都市更新案再度公告招商！市府調整招商條件，將公益設施容積獎勵額度提高至30%，獎勵係數調升為1.5倍，並放寬開發實績認定及調整共同負擔比率，希望提高民間投資意願。

都發局表示，本次招商自11月18日起至明年3月17日止，共120天。基地面積約2.25公頃，緊鄰南台南車站及鐵路地下化綠廊帶，並鄰近未來捷運場站，具備交通建設與區域發展雙重優勢，預計可為市府取得約200戶公益住宅。

市府都發局代理局長林榮川指出，本案今年7月15日首次公告招商，經廣納各界意見並調整招商文件後，再次公告徵求都市更新事業實施者。此次主要調整4項條件，包括公益設施容積獎勵額度提高至30%、獎勵係數調升為1.5倍；明確土地所有權人權利分配方式，採分回更新後權利金及房地；放寬開發能力實績認定，並考量營建市場波動，適度調整共同負擔比率，希望提升投資誘因，吸引具開發經驗及實力的團隊參與。

新都心段基地位於東區生產路南、北兩側，西鄰鐵路地下化綠廊帶及南台南車站，鄰近未來捷運紅線場站及體育場館BOT案基地，是東區少見的大面積公有土地。隨著鐵路地下化打通城市東西向交通阻隔，未來綠廊帶、南台南車站及捷運路網串聯，可望提升區域交通可及性，並帶動周邊土地開發與商業機能。

此外，基地周邊鄰近巴克禮紀念公園、台南文化中心及崇明生活圈，兼具交通、休閒、文教與生活機能，具備發展住商複合區的條件。市府盼透過大面積整體開發，結合大眾運輸導向發展（TOD），將新都心段打造為東區副都心門戶。

都發局指出，本案透過都市更新容積獎勵，預計可為市府取得約200戶公益住宅，並透過捐贈都市更新基金挹注周邊公共設施開闢經費，另由實施者公益回饋興闢停車場，改善未來區域交通需求，兼顧土地活化、居住支持及公共建設。

招商申請資格、評選方式及相關文件，可至台南市政府、都發局招商資訊專區及內政部國土管理署都市更新平台查詢，有意參與開發的業者可向都發局申購招商文件。