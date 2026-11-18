台中「豪宅一哥」聯聚建設以大坪數豪宅聞名，首座55、65坪中坪數豪宅社區全新落成，該案「以光迎賓，以美相待」為核心，預售到完工5年寫下「0轉售」紀錄；大廳服務台採用創新的「珠寶盒」概念設計，搭配室內陳設，巧妙解決現代人宅配無處堆放的痛點，備受房市矚目。

聯聚建設總經理王于娟表示，新社區坐落於七期市政路林蔭大道上，維持一貫品質、美感，從新古典邁向新現代的重要轉型之作，更一舉創下三大新標竿，首度跨入中坪數級距、首度採標準配備裝修交屋，以及建築、綠意與藝文空間全面升級。

王于娟指出，從大廳的19世紀燈飾、公共空間的藝術收藏，到人行綠廊的奉茶文化，處處細節都傳遞著美感與用心；夜間燈光計畫營造出的溫暖氛圍，更展現對城市的體貼，期盼透過更精緻、適切的空間尺度，回應不同世代對居住品質與生活機能的需求。

走進新社區，車道入口刻有古希臘文「εἰρήνη」，寓意「和平與安康」；挑高的迎賓大廳融合新古典的典雅氣韻與新現代的明亮俐落，擺放成對的19世紀女神雕塑燈飾，並陳設18世紀法國奧比松壁毯，以及清代書法家樊增祥的楷書對聯，廊道也以藝廊為意象，成為住戶日常接觸人文美學的場所。

最令人驚艷的是，大廳服務台「珠寶盒」設計，巧妙整合後場機能，規畫有專屬的大型宅配收納空間，解決宅配大包小包無處堆放的痛點，維持大廳的完整與雅緻。

建築外觀以「雙層立面」與「複層陽台」回應台灣高溫與強烈日照，兼顧遮陽、採光、通風與隱私，並將綠意由街道向上延伸為空中花園。公設方面，3樓整層規畫「瑞安會所」，涵蓋Green House、健身房及SPA紓壓房等；頂樓則以空中花園綠廊串連Sky Lounge，為住戶打造全方位的當代生活體驗。

聯聚新社區一樓迎賓大廳，擺放19世紀女神雕塑燈飾（左），服務台後方的「珠寶盒」規畫有專屬宅配收納空間。記者趙容萱／攝影