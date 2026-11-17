亞昕國際開發（5213）17日舉行法說會，亞昕表示，第4季進入交屋認列的高峰期，同時看好央行放寬部分房市管制及市場自住信心回穩，單季總推案金額達345億元，其中在台中一口氣推出180億元案量，展現深耕中台灣市場的決心。

目前已知，台中水湳經貿園區的「亞昕THE ARC」，總銷達120億元，主力規劃2至3房產品，公開以來市場反應熱絡；大里區「亞昕康橋大道總銷60億元，鎖定在地首購及換屋族群。

另在北台灣部分，則有三重區總銷50億元的「亞昕昕富琚」；林口區總銷100億元「亞昕擎天賦域」及總銷15億元「亞昕寓邸」等案。

受惠於指標完工案陸續迎來交屋潮，亞昕去年營收成功衝破百億大關、達180億元歷史新高。法人指出，亞昕龐大的土地與案量儲備，讓其未來幾年營收認列具備一定的能見度。

由於手中累積的土地與推案籌備規模已相當龐大，加上近年土地價格維持高檔、營建成本未見明顯下滑，亞昕在購地策略上轉趨保守，暫緩大規模購地；未來推案與開發重點轉向條件優良的合建案，藉此降低整體開發風險與資金壓力。

另為降低營建景氣循環的波動影響，亞昕也積極拓展商用不動產比重，以建立穩定的經常性租金收益。

目前，重要資產布局包含營運中的林口昕境廣場、亞昕福朋喜來登飯店，以及興建中的新莊副都心A4站企業總部大樓，完工後預期將帶來可觀的租金收益，海外則有馬來西亞鉑昕酒店。

針對主管機關的房市調控及新青安、換屋政策鬆綁，亞昕強調，市場已逐漸回歸以自住、首購為主的正常化銷售節奏。公司也透過務實的銷售期程規劃與適當的戶數規模，來因應當前健康的市場需求。

亞昕前三季稅後淨利3,649萬元，每股稅後純益0.05元。不過，隨著第4季進入交屋認列的高峰期，10月業績強勁反彈，單月營收來到3.42億元，月增48.7%、年增130.5%，顯示交屋認列節奏有逐漸升溫跡象。