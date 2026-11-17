碳纖維複材大廠拓凱（4536）宣布，因應航太產業持續升溫，越南新廠今年將新增航空座椅椅背生產線，明年第1季放量出貨；下半年在球拍、安全帽、航空座椅大幅增長帶動下，加上自行車產品出貨逐漸回溫，整體營運將恢復增長趨勢。

另一方面，今年董事會通過廈門子公司新鴻洲將分拆申請上市案，目前正積極進行投資架構重組與換股作業中，預計明年第2季辦理公發及登錄興櫃。

拓凱規劃，將新鴻洲現有在精密模具與微量射出的技術能量，除應用於自行車煞把手、助聽器與手機使用TOF電子元件外，也將擴充應用到半導體及人型機器人等新產業發展上。

拓凱第3季在球拍產品淡季不淡，以及航空座椅、安全帽及電子元件等產品同步增長帶動下，對比去年同期呈雙位數增長，每股稅後純益3.19元。累計前三季合併營收75.88億元、年增3.4%，稅後淨利8.85億元、年減19.5%，每股稅後純益9.74元。

拓凱10月合併營收達7.77億元、年增33.4%；累計前十月合併營收83.64億元、年增5.7%。下半年在球拍、安全帽及航空座椅大幅增帶動下，加上自行車產品逐漸恢復成長，下半年營運預期恢復增長趨勢。

拓凱中科后里新廠現除了自行車輪圈組及車架組次組裝線持續生產外，行政幕僚人員也陸續搬遷，未來將是集團在台灣的營運總部、研發總部及新產業開展的育成中心。

拓凱今年也成立投資總部，積極尋求購併的機會外，並陸續洽談人形機器人模具射出與複材等新產業的合作發展機會。

另鑑於客戶對於在越南廠配合代工服務的殷切需求，董事會也於7月通過，對越南廠再增資1,000萬美元，用於投入第二期建設前期規劃的支出與購地興建員工的宿舍大樓，以加速在越南投資的超前部署。

拓凱表示，越南新廠除量產自行車等車架零件外，今年將新增航空座椅椅背的新生產線，相關產品已通過客戶認證，預計明年第1季放量出貨。