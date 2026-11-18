中華電信（2412）董事長簡志誠、遠傳（4904）總經理井琪昨（17）日出席臺灣次世代通訊產業聯盟（TNGCA）會員大會，簡志誠以聯盟會長身分提出次世代通訊發展倡議，推動打造台灣自主低軌星系，更呼籲活化28 GHz頻譜，加速天地整合通訊；井琪指出，衛星通訊與地面行動網路整合是全球趨勢，促進頻譜和諧共用是產業共同面對的重要課題。

臺灣次世代通訊產業聯盟會員大會提出產業政策倡議，聚焦衛星頻段申請及審查機制、行動通訊與衛星頻譜和諧共用、端到端（E2E）入網測試機制，以及手機直連衛星服務等四大議題。

簡志誠認為，全球科技競爭正加速走向AI、算力、通訊與太空科技的跨域整合；面對6G、非地面網路（NTN）及低軌衛星快速發展，除建置衛星星系外，更要無縫整合地面閘道站、核心網路及服務平台。

簡志誠更點出，核心關鍵是政府的「頻譜資源配置」亦需與時俱進；國內28 GHz頻段（27.9至29.5 GHz）雖在5G開台釋照時提供5G使用，但實況在28GHz頻段的建設及商業應用有限；國際太空通訊市場，被各國及各大國際低軌衛星系統廣泛視為「低軌衛星與地面接收站間傳輸的黃金專用道」，台灣面臨此條「黃金專用道」恰與現行的5G毫米波頻段重疊，形成潛在的頻譜資源瓶頸。

簡志誠建議主管機關，在充分保障既有業者頻率使用權及投資權益的前提下，啟動26 GHz與28 GHz頻段的整體規劃及可行性評估，包含評估5G毫米波逐步調整至26 GHz頻段、提升28 GHz頻段供衛星通信運用的彈性。

井琪指出，以遠傳持有的28GHz頻段為例，地面行動通訊與衛星服務可透過技術協調與干擾防護，降低共用頻譜可能產生的相互影響。