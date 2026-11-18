航空三雄布局大洋洲市場，華航（2610）以四大航點、密集班次鞏固領先地位；星宇航空（2646）明年開闢雪梨、奧克蘭航線；長榮航空（2618）則維持布里斯本布局，後續隨新機加入，動向備受關注。紐澳成為繼北美、歐洲之後，國籍航空爭奪長程客源、擴大航網版圖的新戰場。

三雄競爭除了比航點與班次，更將較勁轉機便利性、合作航網及客源掌握能力。華航目前經營雪梨、墨爾本、布里斯本及奧克蘭四個航點，雪梨每日一班、墨爾本每周五班、布里斯本每周六班，其中五班延遠飛航奧克蘭。若計入布里斯本至奧克蘭航段，四個航點每周合計提供23班服務，形成國籍航空中最完整、班次最密集的紐澳布局。

除自營航班外，華航與澳洲航空共用班號，服務延伸至阿得雷德、基督城、威靈頓、皇后鎮等城市，華夏會員也可使用哩程兌換澳航酬賓機票。透過密集班次、延遠服務及合作航網，增加旅客行程彈性，是華航守住大洋洲市場的重要籌碼。

星宇航空昨（17）日宣布「台北－雪梨－奧克蘭」航線將於2027年3月23日啟航，初期每周四班，5月1日起增為每日一班，正式跨足大洋洲，長程航網也將由北美、歐洲進一步向南延伸。

星宇並與澳洲航空合作，銜接澳洲各大城市、紐西蘭及斐濟航網，透過自營航線搭配合作服務，擴大目的地選擇。雪梨、奧克蘭加入後，將為旅客提供新的紐澳行程組合。

長榮航空目前大洋洲以布里斯本為主要航點，每周飛航三班，整體航網重心仍放在北美、歐洲及亞洲轉機市場，明年北美航班有望達每周百班，持續發揮既有長程航網優勢。

對長榮航而言，大洋洲後續如何布局，將與新機交付及整體航網配置相互牽動。隨三雄長程服務範圍擴大，紐澳市場競爭升溫，各家如何將航點、班次轉化為穩定客源與收益，將影響大洋洲市場的關鍵。