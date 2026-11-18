台灣離岸風電進程再跨出重要里程碑。日本三井物產、加拿大北陸能源及馬來西亞淨達力共同投資開發的海龍離岸風電計畫，昨（17）日宣布逾1 GW風場完工，73座風力機組已全數併入台電電網。

值得注意的是，海龍計畫涵蓋2A風場（300MW）、2B風場（252MW）、及3號風場（512MW），其中2A風場屬於第二階段遴選風場，由台電躉購20年；至於2B及3號風場則是走簽署企業購售合約（CPPA）模式，早就由台積電（2330）買走了。

海龍昨日也宣布，2A將與台電分手，將改走CPPA模式，此亦為離岸風電市場先例，據傳是由台積電包下。換言之，海龍逾1GW綠電全部由台積電包下。

外界解讀，海龍2A風場改走CPPA模式，代表台積電以高於台電保證躉購5.5元買下2A綠電。海龍表示，此一轉型不僅為再生能源市場化交易建立重要示範，更串聯大型綠能建設與產業綠電需求，支持台灣國際競爭力。

海龍計畫歷經十年開發、規劃與建設，克服疫情衝擊、台灣海峽複雜海象及大型工程等挑戰，成功整合三座風場為逾1GW的單一開發計畫，為亞太首個簽約14MW風機之專案，可說是「十年磨一劍」；73座風機的完工併網，預計明年正式商轉。

海龍表示，該案場創下台灣離岸風電最高在地化程度，推動本土產業從產能建置邁向技術升級。包括：海龍在原有21套機艙國產化承諾之外，額外採購52套在地組裝機艙，促成西門子歌美颯擴建台中機艙組裝廠，並帶動九家新取得資格的台灣供應商加入其全球供應鏈。

此外，台船環海運用台灣首艘本土設計製造的大型浮吊船「環海翡翠輪」，投入海上運輸與安裝工程；世紀風電及台船（2208）分別投入水下基礎與基樁製造；東元電機（1504）承攬陸域變電站；東方風能（7786）提供海事工程及船舶支援服務。透過串聯產業鏈各關鍵環節，海龍將大型建設轉化為長期產業實力，為台灣供應鏈拓展國際市場奠定基礎。