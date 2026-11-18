針對歐盟對以中鋼（2002）為主的台灣冷軋扁鋼進口產品課徵反傾銷關稅，中鋼表示，將採「多元去化」策略降低影響，轉向包括南韓、中美洲的巴西、阿根廷，以及非洲等地積極開發新客源。

中鋼指出，依歐盟宣布內容，此次對台灣、印度、日本、土耳其和越南進口的特定冷軋扁鋼產品課徵反傾銷稅，台灣以中鋼集團為主，開徵對象涵蓋中鋼、中龍和中鴻（2014），稅率為20.7%；其中，在一年10萬公噸配額內課徵20.7%，超出的數量以50%課徵。

若以歐盟目前的冷軋扁鋼行情每公噸約800多美元、台灣行情每公噸約500多美元估算，被課20.7%稅率仍有獲利空間，惟若課徵50%將被阻擋在外，必須開發新市場。

依據中鋼內部評估，該集團現行冷軋扁鋼產品出口除銷往歐盟外，同時銷往東北亞的日本、以及東南亞的越南、泰國、印尼和馬來西亞等國家，正分散市場去化產能。

首先南韓方面，因當地政府對大陸開徵反傾銷稅措施，市場供應出現缺口，將可藉此填補需求；其次中南美洲方面，有汽車廠的巴西和阿根廷也對鋼品有需求。非洲也是另一新開發區塊市場。