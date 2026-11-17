《韓非子．內儲下》中記載了一篇宮鬥小故事：晉文公用膳的時候，發現烤肉片上有根頭髮，當下怒斥廚師，廚師自稱犯了三條死罪：「我用利刀切肉，肉斷髮沒斷，木籤串肉沒發現頭髮，烈火燒烤頭髮未燒焦，恐怕是有人暗中憎恨我！」

文公聽了覺得有道理，於是召來相關人員，一經追問發現，果然是有人為了取代廚師工作乘機陷害，於是將其處死。

在食藥界，除了經濟動機的攻擊事件，也包含來自非理性和毫無緣由的極端分子的恫嚇恐攻，面對無所不用其極和無孔不入的攻擊者，掉以輕心等於自找麻煩。若能從內外部人員著手，結合軟硬體防禦，從基礎面強化防衛系統，最能捍衛企業營運和消費者安全健康。

建構食品防護系統，除了以產品品質和危害分析做基礎，亦須瞭解入侵者動機，以及侵入能力和使用方式，據此進行全面安全檢視，了解整個系統面的脆弱點，才知道如何進行防護。

就硬體防護來說，不讓外人或內部成員有可乘之機，可在設施設備動線查察後，進行技術和軟硬體強化保護，包含：區域限制、設備機具水源、門戶、敏感性文件鎖附、廠區活動監視偵測、警報救護、通報支援，以有效降低攻擊成功率。下列幾個防護原則供參。

成員評估：著重人員身分查核和風險意識提升，對有安全疑慮的作業場所活動實施管制，平日關注人員情緒和異常舉動，即時介入事先調整，排除可能發生的違規行動。

合理採購：源自於供應者的疏失或惡意行為，不能作為免除責任的藉口，對合作夥伴，不只要實施信用查證，以合理採購促進雙贏共存，不讓供應商以劣質品替代，或刪減必要工序維持利潤的藉口。

防詐防偽：建立物種、品種、成分鑑定、樣品保全等「食品詐欺資料庫」，防止先真後假和以假亂真。針對基於不當利益可能發生的產品替換（低價品冒充高價品）、稀釋混入（料品加入廉價品或其他物品）、虛假標示（洗產地、偽冒有機、認證）、竄改偽造（偽造報關證明文件）、過期/假標示（過期品重包）等欺詐行為，採取合理適切有效的鑑定防範措施。

專業培訓：對與產品相關的人員，應維持和提升鑑別防範、通報處置能力，從採購、接收、投入、產出等過程，即時察覺異常，預先偵知防詐，防止內部疏失或人員上下其手，造成錯收、錯放、混放、誤取、誤用、漏標、錯標、恣意變更或掉包。

有了綿密完整的防護系統，加上通報指揮召集和回收銷毀演練制度，可防止異常品遭到誤用、盜用、盜賣，最重要的是找出失誤源頭進行改善，重拾消費者信心。絕不可為了維護品牌形象，意圖掩飾編織失誤藉口，或為降低損失，隨意改裝或移轉捐贈，讓事態變得複雜嚴重。（作者是易群企管資深顧問）