2026年，適逢星雲大師圓寂三周年、佛光山開山60周年，也是大師的百歲誕辰。在這個別具意義的時點，全球商業環境正經歷劇烈變革，當代組織所遭遇的種種挑戰早已超越西方管理學「唯績效論」的範疇。此時星雲大師所留下的《佛教管理學》如同暗夜中的燈塔，為新世代專業經理人指引出「工具理性」與「人文關懷」的至高智慧。

大師曾說：「有佛法就有辦法。」這句話常讓習慣於量化指標、邏輯模型的管理學院學生感到新奇。在傳統觀念中，佛法給人的印象是六塵不染，然而，大師一生致力提倡「人間佛教」，將玄妙的佛理轉化為在世間修行的具體指引。

我經常推薦管理學院學生，特別是碩士在職專班（EMBA）的企業高階經理人，深入研讀《人間福報》中的「佛教管理學」專欄。因為大師展示了如何將人間佛教的利他核心，完美落實於現代管理實務中，為充滿焦慮的商戰帶來一劑安定人心的清涼劑。

一、唯我到無我：重塑共融與共榮的領導智慧

傳統西方管理學強調威權、控制與競爭，將經理人定位為資源的支配者。然而，星雲大師的佛教管理學則從因緣生法的宇宙觀出發，強調組織是一個生命共同體。大師倡導的「四給」——給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便，本質上就是最徹底的真誠領導。

當經理人面對自我意識極強的員工世代時，可適時透過「給予」來賦能員工，放下個人的傲慢與我執，以分工合作與集體創作的思維，進而激發團隊的內在驅動力。

二、職場即道場：轉化壓力為轉識成智的修煉

現代經理人長期處於高壓、高變動的環境中，心理韌性（Resilience）便成為核心競爭力。佛教管理學為職場人士提供了一套，將外在風暴轉化為內在修行的心靈工具。

大師強調「治人先治己，治己先治心」，對應到現代管理，正是最高層級的自我管理（Self-management）。經理人若能透過內省戒律來保持情緒的定力，便能在危機來臨時轉識成智，看清事物本質，避免在焦慮中做出盲目的決策。

三、企業與社會：佛光普照實踐ESG永續治理

當今全球企業最核心的課題莫過於ESG（環境、社會與治理）。然而，許多企業僅將ESG視為合規的成本。大師帶領佛光山走向全球，其組織營運的本質就是一場跨越國界、種族與階級的社會企業實踐，可以說大師的佛教管理學，為永續發展提供了最堅實的哲學底蘊。

新世代經理人若能汲取此一智慧，便能將企業的發展與社會的福祉相結合，創造出真正的社會價值，而非僅追求股東利益最大化，企業自然能基業長青，立於不敗之地。

星雲大師雖然已經圓寂三周年，但他將浩瀚佛理轉化為當代管理實務的遠見，在全球學術界與企業界激盪出更深遠的迴響。

佛教管理學絕非不食人間煙火的玄學，而是教導經理人在利欲薰心的商海中，如何點亮心中的自性明燈。它讓我們明白管理的高度，取決於經理人心量的大小，而組織的壽命，則取決於其利他初衷的深淺。

當我們在決策的十字路口感到迷茫時，不妨靜下心來，傾聽大師的教誨，用清淨的智慧，為世界找出最好的「辦法」。

（作者是國立高雄科技大學企管系兼任助理教授）