許多企業主認為，公司多數股份都在自己手上，將來交棒給孩子，經營權自然還是在家人手裡。我通常會請他先看一眼股東名簿：如果持股的人換成下一代，未來公司的重要決定，還能像現在一樣由一人拍板嗎？

假設林董事長經營一家冷凍倉儲股份有限公司，個人持有70%股份；因早年喪偶，其餘股份由在公司任職的長子持有10%，各自擁有事業的二女與次子各持有5%，另外10%則由總經理持有。平時林董掌握絕對多數股權，公司重大事項皆由他一人決策，相安無事。

然而，若林董事長生前「未做任何股權規劃」，百年後其名下70%股份依法由三位子女平均繼承。加計原本持股後，長子約持有33.3%，二女兒與小兒子各約持有28.3%，總經理仍為10%。在公司發行均為普通股情況下，表面上子女合計擁有90%股權，卻沒有任何一人單獨過半，潛在的經營危機就此浮現。

試想，若二女及次子在某項議題上利害一致，二人合計股權高達56.7%；反觀實際參與經營的長子，即便加上總經理的10%，也僅有43.3%。在股東會普通決議或董事改選中，只要次子與二女聯手，長子便可能處於劣勢。

最常見的衝突便是「盈餘分配」。假設公司當年獲利一億元，但冷凍設備已老舊不堪，頻繁的維修停工與費用成了客訴痛點。長子與總經理著眼於長遠競爭力，主張將一億元全數投入設備更新、當年不發放股利；然而，未參與經營的二女與次子更在乎眼前的投資回報，雙方利益立刻產生正面衝突。掌握過半股權的非經營派子女，完全有能力在股東會上否決長子的提案，甚至進一步改組董事會。

通常接班者更在意企業體質的強化，非經營者則重視現金股利。林董事長若真心希望長子順利接班，就必須確保他擁有充足的股權支撐，而非僅將「董事長頭銜」交給他，卻讓他成為缺乏實權的「跛腳司令」，隨時面臨腹背受敵的窘境。當年長榮集團張榮發總裁雖立遺囑指定張國煒接班，最終卻因股權結構未能配合而引發家族風波，便是殷鑑不遠的實例。

更值得注意的是，總經理手中的10%股權，此時將成為左右大局的「關鍵少數」。一旦長子與弟妹形成兩派抗衡，長子僅有取得總經理及另一位弟妹支持，才有機會跨越過半門檻、掌握董事會與董事長大位。在這種權力天平下，難保不會出現某一方為求攏絡而私下許諾特殊利益，就讓經理人有機會乘勢為自己謀取福利。屆時，公司治理極易扭曲，長子即便想專心經營也將心力交瘁。

我常建議企業主，生前不妨先畫出兩張股權結構圖：一張是「現在」，另一張則是「假設未做規劃、依法繼承後的未來」。試著站在非經營股東的立場推演，看看在未來的股權版圖下，接班人是否還能獲得穩定且長期的支持？

台灣商界不乏前車之鑑，無論是泰山集團詹家的經營權之爭，或是永大電梯的許家家族內鬨，最終都因股權分散、家族成員立場分歧，導致耗費數十年建立的江山拱手讓人，甚至落入外資手中，令外人徒呼可惜。

傳承不能只靠親情默契，更需要制度護航。 企業主應檢視公司章程與董事選任方式，及早透過法律工具將「經營權」與「受益權」分離。讓有心經營的孩子擁有穩固的股權基礎，也讓不參與的子女能安心分享企業成長的果實，這才是讓家族企業基業長青的真正解方。

（作者是立勤國際法律事務所主持律師）