國內資產管理龍頭及唯一資產管理公司「國家隊」台灣金聯成立25周年之際，董事長宮文萍啟動「居住正義永續三安」2.0版，宣示台灣金聯將扮演「居住正義國家隊」角色，全力配合政策，擴大辦理都市更新、包租代管及平價住宅等業務，期許未來不僅是資產管理者，更是居住正義實踐者、城市共融推動者。並朝成為「不動產控股公司」邁進。

持續精進 擴大服務量能

台灣金聯因亞洲金融風暴而生，主要股東為八大公股行庫。在25周年的新起點，宮文萍指出，推動「居住正義永續三安」2.0版，主要是精進原有方案及規模，例如都市更新，提供民眾端全案管理及前期資金墊付、多元轉軌機制，建商端則提供續建資金承諾，以加速都更速度及避免爛尾樓發生；包租代管則結合安養信託，擴大參與社會住宅業務，以照顧弱勢族群；精進平價住宅銷售，提供婚育宅及尾款分期付款等措施。

此外，今年8月獲選為新北市住都中心「文山靜」公辦都更最優申請人，代表台灣金聯在都更的專業能力獲得官方肯定；而在自地自建案方面，台北市「金聯龍江富御」、台中市「林森文萃」及台北市恆光街住宅新建案，都順利進行中，為居住正義提供全方位的服務。

宮文萍強調，回顧過去25年，台灣金聯經歷三個重要的蛻變階段。第一階段為不良債權處理期：精準執行政策使命，共計收購不良債權2,880億元，協助穩定金融秩序。

第二階段為資產活化管理期：台灣金聯化腐朽為神奇，將原本承受而閒置的大型不良資產，如屏東老埤農場、雲林北港萬有紙廠、桃園金聯新屋產業園區，經活化改造後創造出土地再利用新契機；台北路境行旅、台中鳳凰酒店、台南富驛酒店、台東知本金聯世紀酒店，在異業合作下華麗轉身，賦予建築全新的生命。

第三階段為居住正義實踐期：善用過去累積的不動產經驗，將業務拓展至都市更新、全案管理及前期資金墊付、包租代管等領域，並精進平價住宅銷售方案，協助民眾安心成家、安全居住、安適生活。

貫徹初衷 繳出亮眼成績

宮文萍說，台灣金聯肩負政策使命的同時更交出一張對股東負責的亮麗成績單。截至2025年累計發放現金股利占每位股東投資額168.42%，平均每年獲利率7.32％；截至9月公司淨值達177.84億元，資產總額278.18億元，雙雙創近14年來新高。

平價住宅開辦方面，16年來累計推案1,427戶，吸引27,000人登記申購，成功協助1,096戶成家夢想。

宮文萍強調，台灣金聯始終秉持初衷扮演政策國家隊角色，未來業務仍以全面配合政策為目標，擴大推動「居住正義永續三安」2.0版，並結合建經等子公司，期成為具備完整產業鏈的「不動產控股公司」，更能憑藉無可替代的全方位資產管理與專業規模，擴大與同業間的領先優勢，朝綜合型債權、物權整合集團目標而努力。

她認為，25年可以讓一顆種子茁壯成大樹，如今的台灣金聯已成為民眾居住正義靠山，未來仍將創造台灣金聯公股價值，永續發展，續寫宏圖。