台中七期豪宅指標品牌聯聚建設，再度展現頂級豪宅的品牌魅力！聯聚首度推出中坪數輕奢豪宅「聯聚瑞安大廈」，近日正式完工，17日首度開箱亮相，從建築外觀、藝術收藏到公設規劃，處處展現聯聚對美學的極致講究。該案當初開賣短短三個月便火速完銷，目前僅剩三戶住宅保留戶，預計未來釋出單價將站上9字頭。

聯聚建設總經理王于娟表示，「聯聚瑞安大廈」是聯聚系列第15號作品，也是品牌首度推出55坪、65坪中坪數輕奢豪宅，其中65坪以標準三房格局為主，鎖定年輕企業主、高階主管等高資產客層。據實價登錄資料，當初成交單價約落在每坪50萬至60萬元，如今三戶保留戶預計單價將達每坪90萬元以上，另有三戶店面尚未出售。

聯聚過去以百坪以上頂級豪宅聞名，在台中七期建立鮮明的品牌形象，如今首度跨足中坪數市場，同樣獲得買方高度青睞。王于娟指出，隨著豪宅客層逐漸年輕化，高資產族群對住宅的需求也出現轉變，不再一味追求大坪數，而是更重視空間機能、建築品質及生活氛圍。

王于娟表示，即使目前房市受到央行信用管制影響，市場買氣普遍放緩，但各家建商仍須回歸品牌力與產品力競爭。聯聚未來也將持續深化中坪數產品布局，基本上不會推出低於45坪的住宅，維持品牌一貫的居住尺度與品質。

除了產品坪數的突破，「聯聚瑞安」更是聯聚建築美學的一次全新演繹。不同於過往古典厚實的豪宅風格，瑞安以更輕盈、開放的新現代設計語彙，打造兼具藝術氣息與當代生活感的住宅，從迎賓大廳、建築立面到公共空間，處處可見細膩巧思。

走進聯聚瑞安迎賓大廳，首先映入眼簾的是來自19世紀法國鑄鐵廠的成對女神雕塑燈飾，搭配經典設計師家具，營造宛如歐洲藝術殿堂的典雅氛圍。室內更珍藏18世紀晚期法國奧比松壁毯，以及清代進士樊增祥的書法作品，將東西方不同年代的藝術精品融入日常生活，讓住戶每一次歸家，都彷彿走進一座私人美術館。

聯聚對美學的堅持，也延伸至城市街景。瑞安坐落七期市政路，沿著近80米基地面寬，規劃雙道人行綠廊，種植七棵高達八米的樟樹，並延續聯聚特有的奉茶文化，讓行人在綠蔭下歇腳、飲水，將豪宅的精緻質感轉化為城市共享的生活風景。

建築外觀則採雙層立面及複層陽台設計，兼顧遮陽、採光、通風與居住隱私，並透過空中花園將綠意向上延伸。夜晚則以暖黃色燈光勾勒建築線條，搭配下照式照明設計，降低光線對周邊住戶的干擾，讓建築在七期天際線中展現低調而優雅的姿態。

公共設施同樣展現聯聚對頂級生活的講究。三樓整層規劃「瑞安會所」，結合健身、SPA、閱讀及休憩空間，其中Green House透過環景落地玻璃引入自然光與庭園綠意，頂樓則以空中花園串連Sky Lounge，讓住戶在城市高空享受從容生活。

室內規劃也不因坪數縮小而犧牲品質，從義大利高端品牌廚具、特規訂製門框，到戶戶配置大面開窗，均延續聯聚一貫的精緻標準。

聯聚表示，從1994年創立至今，始終堅持安全、實用與美感的建築理念。「聯聚瑞安」不僅是品牌跨足中坪數市場的重要里程碑，更展現頂級豪宅不必單靠坪數彰顯價值，而是透過建築設計、藝術底蘊與生活細節，重新詮釋當代豪宅的精緻品味。

「聯聚瑞安大廈」SPA區。記者朱曼寧／攝影

「聯聚瑞安大廈」SPA區。記者朱曼寧／攝影

「聯聚瑞安大廈」迎賓大廳。記者朱曼寧／攝影

「聯聚瑞安大廈」頂樓Sky Lounge。記者朱曼寧／攝影

「聯聚瑞安大廈」一樓休憩空間。記者朱曼寧／攝影

「聯聚瑞安大廈」規劃雙道人行綠廊，種植七棵高達八米的樟樹，並搭配藝術品。記者朱曼寧／攝影