載板龍頭PCB大廠欣興（3037）集團策略聚焦高階與整合資源，旗下軟板廠欣興同泰近期已發出客戶通知調整生產轉型並非關廠。欣興今日也指出，欣興同泰過去主要產品是軟板，長期處於虧損現在產品轉型。公司整理客戶回饋資訊中，會和客戶做好溝通。

法人看好欣興調整旗下廠區生產產品線，轉作高階硬板將有助於獲利提升。

欣興本業穩健，但旗下欣興同泰科技（昆山）有限公司為集團旗下生產軟板為主的廠區，近年營運呈現明顯虧損，欣興今年6月已公告此一狀況已導致母公司欣興電子需依據國際會計準則提列約人民幣2.95億元的資產減損。此減損於2026年第2季認列，實際金額將以會計師核閱數為準。雖然欣興母公司整體營運表現亮眼，屢創新高，但軟板子公司的虧損情況仍是公司需要審慎面對的議題。