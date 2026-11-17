華航（2610）長期深耕基層體育發展，17日於屏東糖廠棒壘球場舉辦第七屆公益棒球營，由董事長高星潢與資深副總經理羅雅美共同揭開活動序幕，並邀請旅外球星鄭宗哲、陳柏毓、林家正及林昱珉組成豪華教練團，陪伴來自屏東縣鶴聲國中、里港國中及高泰國中共120位小球員展開一日棒球訓練交流，將寶貴經驗傳承給下一代。

秉持「飛更遠，愛無限（Flying beyond, Caring more）」核心理念，華航公益棒球營特別選在屏東舉辦，董事長高星潢表示，期盼透過企業力量支持基層體育，為年輕選手創造更多成長機會。此次活動除安排專業訓練課程外，也特別捐贈訓練球予參與學校。身為屏東縣鶴聲國中校友的鄭宗哲回到母校授課感觸良多，站在學弟們每天練習的場地上，彷彿看見昔日努力的自己，很感謝華航攜手返鄉回饋家鄉，也希望透過自身經驗鼓勵孩子們相信自己、勇敢追夢。

公益棒球營課程內容豐富多元，鄭宗哲、陳柏毓、林家正與林昱珉親自示範棒球動作要領，協助小球員強化基本功與實戰能力，現場安排成果驗收活動，由球星們親自帶隊進行模擬實戰對抗，讓學員將當天所學應用於比賽情境中，感受職業球員的訓練與比賽氛圍。隨後舉辦分享會及Q&A交流環節，四位選手與小球員分享旅外經驗及心路歷程。陳柏毓亦勉勵小球員，享受棒球、不要害怕重複練習，基本功越穩固、上場就越有自信；林家正則鼓勵孩子們勇於嘗試不同守備位置，給自己更多機會發掘適合的舞台；林昱珉認為，棒球之路難免會遇到挑戰與挫折，但只要保持熱情並持續努力，每一次練習都會成為成長的養分。

華航多年來推動公益棒球營、籃球營、羽球營、桌球營等運動扎根計畫，結合企業資源與運動明星影響力，陪伴更多孩子拓展視野、朝夢想邁進；舉辦華航馬拉松星光夜跑，以創新多元方式推廣全民運動。華航將持續發揮企業影響力，深化環境永續、社會關懷等面向，攜手各界創造更多公益價值，為社會帶來更多溫暖與正向力量。

鄭宗哲返回母校鶴聲國中，親自指導學弟基本動作技巧。圖／華航提供

華航17日於屏東糖廠棒壘球場舉辦第七屆公益棒球營，由董事長高星潢揭開活動序幕。圖／華航提供