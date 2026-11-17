台中豪宅一哥聯聚建設17日宣布，位於七期市政路的指標新案「聯聚瑞安大廈」完工落成，此案以更開放、輕盈的新現代語彙回應當代生活，展現聯聚延續品質與美學堅持、持續探索建築新風格的成果，也呈現高端住宅市場從「氣派」走向「剛剛好」的另一種選擇。

聯聚建設總經理王于娟表示，「以光迎賓，以美相待」是聯聚瑞安大廈對建築與待人之道的詮釋。從迎入大廳的19世紀燈飾、公共空間中的藝術作品、手觸可感的材質，到人行綠廊的奉茶，處處細節皆傳遞美與用心；夜晚燈光計畫所營造的溫暖，也展現對城市的體貼。

承襲聯聚將美融入生活的理念，瑞安大廈將不同年代、東西方的作品融入公共空間，讓住戶在日常行經之間與藝術相遇。車道入口以古希臘文「εἰρήνη」傳達「和平與安康」之意，與「瑞安」大廈名稱相互呼應。迎賓大廳以成對的女神雕塑燈飾迎接來訪者，出自19世紀法國鑄鐵廠，並搭配經典設計師傢俱，勾勒出雋永空間調性。

室內另外陳設18世紀晚期的法國奧比松壁毯，2009年被列入人類非物質文化遺產，以花環、月桂、樂器與鴿子等元素呈現新古典主義晚期的藝術風格；光緒3年進⼠樊增祥楷書八言聯「栝柏豫章有棟梁氣，芝蘭玉樹生庭階間」，則寓意人才輩出、家門昌盛。

王于娟強調，回應「知處感美」的理念，這些藝術與空間細節豐富了住戶行走與停留時的感受，也展現跨越古今的文化底蘊。

延伸市政路的開闊綠意，聯聚瑞安大廈規劃雙道人行綠廊，沿著近80米基地面寬舒展。七棵高達八米的樟樹錯落其間，串起綠蔭與步行風景；承襲聯聚一貫的奉茶心意，讓往來行人在樹蔭下歇腳、飲水，感受城市的溫度。從一片綠蔭到一杯奉茶，建築的善意由基地延伸至街道，成為城市共享的日常。

王于娟表示，聯聚相信好的建築能為城市帶來改變；聯聚瑞安大廈的落成，正是這份信念的實踐，也讓美好有期而遇。

在建築規劃上，聯聚瑞安大廈以俐落線條勾勒層次分明的建築外觀，雙層立面（Double Layer Façade）與複層陽台回應台灣高溫、強烈日照的氣候條件，兼顧遮陽、採光、通風與居住隱私。綠意由街道向上延伸，於立面留白處形成空中花園，讓植栽與光影成為建築表情的一部分，將與自然共生的理念落實為日常可感的居住風景。

入夜後，瑞安大廈以婉約內斂的暖黃色燈光，細緻映現立面線條與建築層次，在市政路天際線間呈現辨識鮮明、卓然自持的建築姿態。燈光採下照式設計，透過控制光線方向與照射範圍，減少眩光及溢散光對周邊住戶的影響，兼顧夜間景觀與鄰里安寧，將對城市的體貼融入建築細節，實踐共榮共好的理念。

王于娟指出，聯聚過往以百坪以上住宅建立高端市場的品牌特色，聯聚瑞安則是首件55坪、65坪的住宅產品，從空間尺度到生活方式，呈現不同以往的產品思考。

當頂級住宅不再只以大坪數為唯一想像時，瑞安大廈以更精緻、適切的空間尺度，回應不同世代對居住品質與機能的需求，也呈現高端住宅市場從「氣派」走向「剛剛好」的另一種選擇。

聯聚瑞安大廈的迎賓大廳，融合了新古典的典雅氣韻與新現代的明亮俐落，在挑高空間中展現歸家的從容。服務台設計採用「珠寶盒」概念，巧妙整合後場機能，維持大廳的完整與雅緻；廊道則以藝廊為意象，透過空間層次引導日常動線，為日常行經增添驚喜。

三樓整層規劃「瑞安會所」，依運動、閱讀、休憩與相聚等情境，安排兼具開放感與私密性的多元場域。Green House透過環景落地玻璃引入日光與庭園景致，住戶可在午茶時光感受光影流轉與四季變化；健身空間配置高規格運動設備，讓規律鍛鍊伴隨周遭綠意；SPA及紓壓房則提供沉澱思緒、放鬆身心的餘裕。

頂樓以空中花園綠色廊道串連Sky Lounge，讓住戶在漫步間遠眺城市天際線。從宴聚、好友交流到自在獨處，聯聚瑞安將家的生活場景延伸至公共空間，為不同時刻提供合宜去處。

延伸至戶內，「聯聚瑞安」將對品質的講究融入標準配備與空間規劃。從義大利高端品牌廚具，到依空間尺度特規訂製的門框，細膩整合材質、比例與使用機能；戶戶配置大面開窗，引入充沛自然光，讓明亮開闊的感受，以及品質、美感與機能，落實於日常生活的每一處細節。

聯聚建設自1994年成立以來，以穩健步伐累積建築作品，在台中市場建立鮮明的品牌形象與口碑。作為聯聚第15件建築作品，瑞安大廈承襲品牌對安全、實用與美感的堅持，並以新現代風格回應當代生活。

王于娟說，從最初的建築構想到今日完工，不僅呈現一件作品從藍圖走向實景的過程，也再次體現聯聚「變與不變」的建築態度：改變的是回應時代的設計語彙，不變的是對品質與美學的講究。

展望未來，王于娟表示，這份堅持也將延伸至後續作品。聯聚在既有大坪數住宅的深厚基礎上，持續深化中坪數產品規劃，將品牌一貫的建築品質與生活尺度，凝鍊於更精準的空間之中，以回應不同世代的居住需求。

瑞安大廈將不同年代、東西方的作品融入公共空間，讓住戶在日常行經之間與藝術相遇。記者宋健生／攝影

車道入口以古希臘文「εἰρήνη」傳達和平與安康之意，與「瑞安」大廈名稱相互呼應。記者宋健生／攝影

聯聚瑞安大廈迎賓大廳，融合了新古典的典雅氣韻與新現代的明亮俐落。記者宋健生／攝影

從宴聚、好友交流到自在獨處，聯聚瑞安大廈將家的生活場景延伸至公共空間。記者宋健生／攝影

大廳兩側有19世紀中葉，法國鑄鐵廠所製作的女神雕塑燈飾，代表以光迎賓，以美相待。記者宋健生／攝影