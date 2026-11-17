邦睿生技（6955）深耕男性生殖醫療領域十年，旗下自動化AI精子品質檢測儀17日榮獲衛福部頒發「115年國家藥物科技研究發展獎」醫療器材類金質獎。

隨著男性不孕症檢測需求增加，邦睿持續拓展人工生殖醫療產品布局，2026年更跨足女性生殖醫學領域，開發卵子冷凍及解凍相關耗材，擴大營運成長動能。

邦睿生技成立屆滿十周年，主要投入男性不孕症相關檢測技術及醫療器材研發，核心產品為自動化AI精子品質檢測儀。公司表示，隨著現代生活壓力增加及不孕人口成長，人工生殖醫療需求持續受到重視，邦睿透過自動化與人工智慧技術，開發男性不孕症整體解決方案，協助醫療機構提升精子檢測效率。

邦睿指出，旗下AI精子檢測儀以設備小型化、自動化及快速檢測為主要特色，號稱為全球體積最小的AI精子檢測儀，最快僅需1分鐘即可完成單例精子檢測，協助醫檢人員縮短作業時間，提升人工生殖醫療流程效率。此次獲得國家藥物科技研究發展獎醫療器材類金質獎，也是公司投入相關技術研發的重要成果。

在營運表現方面，邦睿今年業績維持成長，10月單月營收3,220萬元，月增30.14%；累計前十月營收達2.96億元，較去年同期成長18.97%。獲利方面，前三季稅後淨利7,659萬元，每股稅後純益（EPS）2.52元，反映公司既有產品銷售對營運的貢獻。

邦睿總經理徐振騰表示，公司秉持「演進醫療創新、聚焦生命健康」的發展願景，持續開發創新醫療器材，以滿足人工生殖市場需求。除了深化既有男性生殖醫療產品布局，今年也正式跨入女性生殖醫學領域，將產品開發範圍由精子檢測延伸至卵子保存相關技術。

在女性生殖醫學產品方面，邦睿目前鎖定卵子冷凍及解凍所需的專業耗材，透過相關產品開發，協助維持卵子在冷凍與解凍操作過程中的品質，並以降低卵子損耗為研發目標。這項布局也使邦睿的產品線由男性精子品質檢測，逐步延伸至女性生殖醫療相關耗材，擴大公司在人工生殖領域的產品涵蓋範圍。

除新產品開發外，邦睿也持續推進國際市場布局。徐振騰指出，公司正積極接洽海外潛在經銷商，希望透過增加合作通路及擴大產品銷售區域，提升海外市場營收貢獻。

展望後續營運，邦睿將持續以AI精子品質檢測儀為核心產品，同時推進女性生殖醫學耗材開發及海外經銷通路拓展。隨著產品線逐步擴充及國際銷售區域增加，公司期望進一步擴大人工生殖醫療市場布局，帶動未來營收成長。