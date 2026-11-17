神數（7821）17日公告說明資訊安全事件。神數表示，「本公司發現部分資訊系統遭受外部網路攻擊，經查部分系統存在未經授權存取之情形。目前該事件對神數整體營運及財務尚無重大影響。」

神數指出，「本公司於發現異常情形後，即啟動資安事件應變機制，針對受影響系統採取必要之隔離及管制措施，並進行安全檢視、事件調查及影響範圍盤點。後續將視調查需要，適時引進外部資安專業資源，協助進行數位鑑識及事件調查，並依相關程序辦理事故通報及後續處理作業。」

神數表示，「本事件目前對本公司整體營運及財務尚無重大影響。且公司已投保相關資安保險，將依保單約定辦理事故通知及後續理賠程序，實際可獲理賠金額尚待保險公司依保單條款及事件調查結果評估。」

神數指出，「本公司已針對受影響系統採取必要之隔離、管制及安全強化措施，並持續進行事件調查、數位鑑識、系統安全檢視及風險控管。後續將依調查結果及實際需要，持續強化資訊安全防護、存取控管、系統監控及相關資安管理機制，以降低類似事件再次發生之風險。如後續調查結果或事件發展有重大變化，本公司將依相關法令規定辦理資訊揭露。」