鴻華先進（2258）於9月底迎來全球布局的重要里程碑，首批量產Mitsubishi ASX VR-e純電車正式自台北港啟航，前往澳洲與紐西蘭。這批車輛由鴻華先進FOXTRON以CDMS（Contract Design and Manufacturing Service）模式為三菱汽車（MITSUBISHI MOTORS）研發製造，也是首台台灣研發製造的純電動車以整車形式跨海銷往國際市場，象徵著台灣電動車產業從研發設計到量產出口並站上國際舞台的堅強實力。

Mitsubishi ASX VR-e以鴻華先進FOXTRON自主開發的Model B電動車平台為基礎，為符合三菱汽車的品牌定位及澳洲、紐西蘭市場需求，鴻華先進FOXTRON導入右駕規格，並針對車頭、車尾造型、燈組、C柱、鋁圈及車室細節等內外觀進行多項差異化設計，同時依據當地道路與駕駛環境完成懸吊系統調校。

從平台設定、整車設計、客製化開發到量產導入，皆由鴻華先進FOXTRON與三菱汽車團隊緊密協作完成，具體展現鴻華先進FOXTRON CDMS模式的核心價值。鴻華先進FOXTRON不僅提供代工製造服務，更以自主技術平台為根基，整合整車開發與量產能力，協助國際汽車品牌更有效率地將符合在地市場需求的純電車款導入量產，同時縮短產品開發時程。

此項專案的完成，也證明台灣團隊在電動車研發與製造上的實力，已獲得國際汽車品牌的信賴。從最初的設計圖稿、無數次的工程驗證，到產線上一輛輛正式下線的成車，這艘啟航的商船承載的不只是即將進入紐澳市場的純電車，更凝聚台灣汽車產業多年累積的技術能量，以及眾多研發與製造團隊共同投入的成果，為台灣電動車走向國際市場寫下重要里程碑。