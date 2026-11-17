立盈環保（7820）17日董事會通過3.2億元購地及建廠資本支出案，將於南投南崗工業區打造新廠，並預計2027年第4季進入量產。

立盈表示，新廠除了解決現有各廠區之間的生產瓶頸外，含氟量85%至90%並經除硫處理的高階人造螢石也將正式投產，可望擴大產品組合，擴廠後的綜合效益將逐年提升。

立盈指出，受半導體產業與新能源車需求大增帶動，加上美中兩國針對關鍵性稀土祭出出口管制，推升具「第二稀土」性質的天然螢石價格逐年走揚。

根據台灣海關進出口統計顯示，2026年前九月氟化鈣（CaF2）含量超過97%的天然螢石，每公斤進口均價來到25.5元，較2003年的5.1元大漲5倍；含量低於97%的天然螢石均價亦攀升至14.9元，較2003年的2.8元成長5.3倍。

立盈說明，公司自2015年量產資源再生綠色人造螢石以來已逐步取代進口品，2026年前九月出貨給國內廠商的產品已取代大部分氟化鈣含量低於97%的天然螢石。然而立盈提到，近年受AI、新能源車及特殊鋼產業需求推升，高階光學元件、玻纖砂等產業仍急需氟化鈣含量較高及低硫的螢石作為製程輔助劑，目前仰賴進口。

立盈表示，為滿足國內需求，此次投入3.2億元於南崗工業區購地建廠，將已研發成功的含氟85%至90%除硫高階人造螢石導入量產，規劃開出800至1,000噸一般及高階人造螢石月產能，預計2027年第4季發揮效益。

立盈深耕半導體廢氫氟酸及氟化鈣汙泥循環經濟解決方案逾14年，超過80%營收貢獻來自半導體業技術服務，截至2025年底每月技術服務量能已擴增至3,800噸。

立盈第2季營收1.07億元，首度突破單季億元門檻；前三季毛利率55.4%，營益率33.4%，每股純益2.33元；累計前十月營收3.43億元，較去年同期成長41.63%，已超越2025年全年2.98億元的營收表現。此外，2023年至2026年前九月研發經費占營收比重維持在2.05%至3.69%之間，2025年度現金股息配發率達85.22%。

立盈強調，南崗新廠量產後除了滿足AI、新能源車、高階光學及不銹鋼等產業需求，也能協助半導體與記憶體業者於先進製程落實「廢棄物產出最小化、資源循環使用最大化」，提前達成RE100淨零目標。