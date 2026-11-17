2026地方公職人員選舉即將於28日舉行，台灣高鐵公司經檢視訂位狀況後，發現車票即將售罄。為此，高鐵宣布加開22班次列車，並於18日凌晨零時起開放購票。其中，包括10班「紅眼優惠班次」（抵達端點站超過夜間12時30分），提供對號座全面77折優惠。

台灣高鐵呼籲，旅客分流搭乘，特別是務必避開11／27傍晚17：00~20：00南下超尖峰時段。

高鐵公司預估，南港／台北／板橋三站於上述時段自由座等候人潮將為紅燈，將首度比照高速公路閘道儀控，針對自由座旅客進站進行「閘門管制」，預計每開放進站10分鐘，隨即管制5分鐘，呼籲自由座旅客盡量避開紅燈管制時段，分流搭乘。

此外，高鐵公司也將密切監控自由座人潮、即時應變。特別於27日晚間以及28日上午，總計規劃多達20班全車自由座列車，並首次於周六上午加開全車自由座列車，呼籲旅客可以避開27日傍晚超尖峰時段，改利用28日上午搭乘，仍可趕在投票截止之前，投下神聖的一票。

台灣高鐵選舉疏運期間，共加開71班次列車（南下33班、北上38班），提供749班次列車的旅運服務。

因應車票即將售罄，交通部特別協調台鐵、國道客運及海運協助疏運旅客，透過多種「運具聯防」合作，順利完成選舉疏運。高鐵公司特別感謝交通部與各運具協助分流旅客、鐵路警察協助維持乘車秩序；同時，台北捷運公司更配合在台北車站管制鄰近高鐵的閘門，並協助加強廣播、引導旅客。

因應車票即將售罄，台灣高鐵公司已協調一線人員投入延後收班，特別於27日加開多達10班次深夜「紅眼優惠班次」，不僅創高鐵通車以來紀錄、首度延後到凌晨1：55分收班，更祭出標準車廂對號座全面77折優惠。

台灣高鐵強調，自27日傍晚17時起至20時止，「自由座等候時間」預估燈號為紅燈，因此將比照高速公路閘道儀控，管制自由座旅客進入閘門，每開放自由座旅客進站10分鐘、即管制自由座旅客進站5分鐘。20時後將另視自由座人潮排隊狀況，必要時不排除延長管制時間。

高鐵公司提醒，自由座人潮管制期間，對號座進入閘門不受影響，呼籲對號座旅客提早半小時至車站候車，避免延誤行程。

台灣高鐵公司呼籲，自由座旅客若選在27日傍晚超尖峰時段搭車，平均等待時間將至少超過45-60分鐘。

尤其台北站地下三樓候車區域非常狹小，台灣高鐵公司除將派員提前於台北捷運閘門內引導旅客轉乘高鐵，同時呼籲台北站旅客盡量利用地下一樓閘門進站，自由座旅客建議可至南港站搭乘，更務必避開超尖峰時段。

在出發前，先透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App或 LINE TODAY 中的「分類」頁籤，查詢「自由座等候時間」預估燈號，紅燈尖峰時段請改用其他交通運具，分流搭乘，避免久候。

高鐵公司分析，28日、29日因北部同時將舉辦大型演唱會，帶動此次選舉疏運訂位狀況較以往更加踴躍；為了讓旅客都能順利返鄉投票，特別在旅運超尖峰時段的27日傍晚以及28日投票日當天上午，一共規劃多達20班次全車自由座列車（商務車廂除外），以全力疏運返鄉的投票人潮。