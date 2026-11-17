天母SOGO 18周年慶將於12月2日至12月13日登場，檔期避開選舉及股市震盪等不確定因素，加上12月氣溫預期進一步下降，有利冬裝買氣，周年慶業績目標設定11.4億元，力拚成長1至2%。

天母店長傅惠文表示，天母店今年前十月業績表現穩健，整體成長5.5%，其中家電家用品成長11%，黃金珠寶更大幅成長59%；餐飲業績成長7%，化妝品預購成長5%，整體化妝品成長4%，主要受惠於高端保養品雙位數成長，顯示區域型百貨仍具穩定消費實力。

展望未來商圈發展，北士科將成為天母店重要的成長動能。隨著企業進駐及輝達（NVIDIA）等科技產業發展，周邊辦公人口可望增加，加上北士科接駁車停靠於天母店周邊，將帶動通勤及轉乘人流。此外，周邊住宅陸續開發，芝山安居預計於2027至2028年間完工，約800戶家庭將陸續進駐，為商圈挹注新的消費客群。

因應未來1至3年客群結構變化，天母店也將持續優化品牌與商品組合。目前一樓設有38個化妝品品牌，品牌完整度在天母商圈具競爭優勢，未來將視市場需求調整；童裝及服裝品牌也將進行適度汰換，強化商品與在地客群的契合度。

餐飲方面，考量天母以家庭客群及假日消費為主，明年規劃引進新的合菜餐廳，主打多人的家庭聚餐需求，提供更多元的用餐選擇。傅惠文表示，天母店是一家經營成熟且業績穩定的區域型百貨，看好北士科未來發展帶來的人口紅利，預估今年全年業績可望達成51億元目標，未來隨著新人口及商辦客群進駐，營運表現仍有成長空間。

天母SOGO指定化妝品、香氛、精品、男女服飾配件、珠寶、童裝、鍋具、寢具及B1指定櫃位，當日累計消費滿5,000元送500元；大小家電、影音、藝品及黃金商品，當日累計滿10,000元送500元，兩大類別皆可累贈。12月2日至6日首五日再加碼，兩類別各自消費滿60,000元再送1,000元。此外，刷中國信託SOGO聯名卡，指定品牌加碼最高享4% SOGO金回饋，搭配指定品牌優惠，最高可享10%回饋。