太景*-KY（4157）17日宣布，自主研發的流感抗病毒新藥Pixavir marboxil（瑪帕西沙韋），正式納入中國大陸國家醫保目錄，預計2027年1月1日起實施。隨著新藥跨越自費門檻，擴大醫療院所處方及患者使用機會，太景可望受惠後續銷售分潤，為2027年營運增添成長動能。

太景表示，Pixavir marboxil在中國大陸的商品名稱為「壹立康」，由合作夥伴健康元藥業集團負責當地開發、製造及商業化。此次經健康元推動及申請，正式納入中國大陸國家醫療保障局發布的《國家基本醫療保險、生育保險和工傷保險藥品目錄》，新版目錄將自2027年元旦起執行，代表該藥物在中國大陸市場的商業化進程取得重要進展。

太景董事長黃國龍指出，Pixavir成功納入醫保目錄，對公司未來營運具有重要意義。隨著新藥突破自費門檻，將有機會進入中國大陸各級公立醫療院所的常規處方體系，擴大醫保患者的使用機會，進一步提升產品市場滲透率。

黃國龍表示，透過國家醫保支付體系，可減輕流感患者用藥負擔，提高創新流感藥物的可近性，尤其在流感好發季節，有助提供患者更多治療選擇。隨著醫保政策正式實施，預期將有助於健康元擴大市場推廣及產品銷售。

對太景而言，Pixavir納入醫保的另一項重要意義，在於未來銷售分潤收入。太景指出，依據雙方授權合約架構，公司將隨著Pixavir在中國大陸市場銷售成長，取得相應的銷售分潤，預期可逐步增加營運現金流，並強化財務結構，支持後續新藥研發計畫。

Pixavir marboxil是太景自主研發的創新流感抗病毒藥物，屬於帽依賴性核酸內切酶抑制劑（Cap-dependent endonuclease inhibitor），主要透過阻斷流感病毒複製所需的「搶帽」機制，達到抑制病毒複製的作用。

目前該藥物適用於既往健康、12歲及以上青少年與成人的單純性A型及B型流感治療，但不包括具有流感相關併發症高風險的患者。太景已將該藥物在中國大陸的商業化權利授權健康元，由健康元負責當地市場開發及銷售布局。

除了現有適應族群，太景也持續推動Pixavir擴大適用年齡層。公司表示，健康元目前正積極進行兒童三期臨床試驗收案，希望未來能進一步向下擴展適用年齡，增加兒童流感患者的治療選擇。

太景指出，未來將持續支持健康元在中國大陸的市場推廣計畫。隨著2027年醫保新制上路，Pixavir後續市場銷售及兒童臨床試驗進展，將成為公司觀察新藥商業化效益與未來營運成長的重要指標。