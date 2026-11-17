台船（2208）轉投資之台船環海風電17宣布完成海龍離岸風場計畫全數安裝工程，台灣離岸風電海事工程也寫下百萬瓩（1GW）級大型風場安裝歷史，展現本土海事工程韌性。

台船環海今日受邀出席海龍離岸風電計畫完工典禮，共同慶祝見證參與亞洲最大單一離岸風場完成建置。台船環海於稍早已順利完成海龍三號風場最後一座風機安裝，為其所承攬之海龍離岸風電計畫全數海事工程安裝工作畫下句點。

海龍計畫為台船環海成立以來承攬規模最大、工程管理最複雜最具挑戰的離岸風電海事工程合約，此次工程圓滿達成，不僅象徵海龍離岸風電計畫朝全面商轉邁進，更彰顯台灣本土海事工程團隊已具備執行百萬瓩級大型離岸風場專案的國際級能力。

台船環海自111年取得海龍計畫大型海事工程合約，並自113年起陸續展開施工，承攬219支基樁、73座套管式水下基礎、2座海上變電站以及73座風力發電機運輸與安裝以及海床整平等核心工程。海龍離岸風電計畫總裝置容量逾1GW，由海龍2A（300MW）、海龍2B（232MW）及海龍3號（512MW）組成，是台灣也是亞洲目前規模最大的單一離岸風電計畫之一，預計可供應超過百萬戶家庭所需潔淨電力，為台灣能源轉型與2050淨零排放目標提供重要支撐。

台船環海能勝任如此大型工程，關鍵功臣之一為台船環海自主投資建置的全迴旋大型浮吊船「環海翡翠輪」，作為海龍計畫的主力施工船舶。海龍計畫也是推動「環海翡翠輪」誕生的推手，隨著台灣離岸風電產業邁向大型化與深水域開發階段，市場對於具備大型水下基礎、海上變電站及新世代風機運輸安裝能力的專業船舶需求快速提升。

為支援台灣包括海龍計畫在內的大型離岸風電開發案，台船環海股東台船公司以及比利時DEME Offshore公司提早布局，從投入資金、建造海事工程船「環海翡翠輪」、到組成具備國際工程水準的工程營運團隊，台船環海成功累積大型工程安裝關鍵技術經驗，培育大批本土海事工程專業人才，並帶動施工、船舶、港口及供應鏈體系共同成長，為未來第三階段區塊開發及浮動式風電市場奠定堅實基礎，成就台灣海事工程產業的成熟度與韌性。

台船環海董事長曾國正表示，海龍計畫的成功，不僅僅是台船環海的重要里程碑，更是台灣離岸風電產業”共好”的成果。從基樁、水下基礎、海上變電站到風機安裝，我們證明本土團隊已具備執行國際級大型離岸風場工程的能力。台船環海與所有施工團隊的努力，讓世界看見台灣海事工程的實力，也為未來我國更大型、更具挑戰性的能源建設及海上工程打下堅實基礎。

展望未來，台船環海將持續以「Marine Team Taiwan-海事工程挺台灣」精神深耕離岸風電市場，攜手產業共同升級，提升台灣海事工程自主能力與國際競爭力，為台灣能源轉型持續努力。