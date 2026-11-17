國際旅遊市場朝個人化及深度體驗發展，觀光產業對人才的需求也逐漸從傳統服務延伸至地方文化詮釋、旅遊體驗設計及數位應用。台灣觀光研訓院13日舉辦「台灣觀光前瞻人才戰略座談會」，邀集全台16所大專校院觀光餐旅相關系所師長，針對人才培育、校外實習及職涯發展交流。交通部觀光署署長陳玉秀表示，未來觀光人才不只是服務提供者，更要成為地方文化的詮釋者及旅遊體驗的設計者。

研訓院自2026年7月揭牌後，已啟動2040國家觀光政策白皮書、台灣觀光品牌形象DNA及在地導覽人才等前期研究，並透過產業巡迴座談蒐集業界需求。此次進一步從學界切入，了解觀光人才供需及培育現況，作為後續與產業對話的基礎。

根據座談前回收的28份觀光相關系所問卷，其中18份、約64%的填答單位已調整課程或教學內容，納入數位工具、產業實務案例及跨域學習，反映學校已開始因應觀光產業變化調整人才培育方向。

在實習及就業方面，學校師長指出，學生選擇實習與工作時，除了薪資福利，也重視工作環境及未來職涯發展，建議企業提供明確的培訓內容、專業指導及職涯資訊，讓實習不只是短期人力補充，而能真正累積專業能力。也有學校建議，先從小規模產學共同培育示範模式著手，逐步擴大合作。

此外，地方文化故事的轉譯能力也成為人才培育重點。與會學校分享，地方業者期待學生能將飲食、生活及生態特色，轉化為導覽內容與體驗活動；部分學校則已結合外語、傳播及數位科技，培養學生故事表達、國際溝通及旅遊內容設計能力。

陳玉秀表示，台灣不缺山海景觀與多元文化，關鍵在於如何讓旅客真正認識地方。未來觀光人才應透過跨域知識與創意，將地方資源轉化為具吸引力的旅遊體驗，讓觀光產業從提供服務進一步走向文化詮釋及體驗設計。

研訓院表示，此次座談是串聯觀光人才供需的起點，後續將彙整學界對實習培訓、職涯發展及新興職能的建議，持續與產業及相關公協會對話，了解企業用人需求與實務限制，並尋求產學合作方向。涉及教育、勞動等跨部會權責的議題，也將透過觀光署相關管道討論人才培訓及留才措施。