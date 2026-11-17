預售屋解約再賣會降價求售嗎？台灣房屋根據實價登錄資料，統計2026年前三季，六都預售屋首度交易後，解約再出售的案件價格變化，總計六都前三季共有43件預售屋交易解約再出售，其中跌價的案件則只有6件，21件的價格持平不變，16件價格較前次高，占解約再賣件數的37%，等於超過三分之一的解約轉售案，還能加價成交。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，消費者解約，建商可依契約約定收取違約金，所以即使買家解約，業者仍有部分收益，降價求售的壓力也相對較低。

同年度內解約再銷售的案件，因短期內的景氣變化不大，加上業者考量投入成本，和已購客的觀感，因此業者降價意願低，若解約物件屬於前期早鳥價，條件好的物件更有機會因建設逐漸成熟，而以新行情加價銷售。

張旭嵐進一步指出，預售屋解約重新銷售的價格定位如何調整，與建案本身的區位條件息息相關。蛋黃區個案因區段的新供給稀缺，消費者接手的機會高，業者評估解約後的「再流通性」強，對價格的態度相對強勢；但供給豐沛、剛需有限的蛋白區，銷售競爭壓力大，業者面對解約增加庫存壓力時，就有較大的讓利動機，對想撿便宜的消費者相對有利。

六都解約後再出售的個案價差來看，漲價最多的是新北市三重區「都廳大院」H棟戶別，再度出售的價格增加155萬元；其次為新北市新莊區「欣庄綻」B棟戶別，二度出售的價格較前次增加100萬元。

跌價金額最大的則是新北市淡水區「合謙耀時代」B棟戶別，重新銷售價格減少93萬元，其次是桃園市中壢區的「君臨塘詩-慕荷」B棟戶別，售價減少72萬元。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，漲價上百萬的個案，都位於新北市鬧區，周邊生活機能成熟，且有近捷運的交通優勢，因此價格支撐力道較強。

陳定中指出，而價格下修的個案，則分布在淡海新市鎮、中壢非都計農業區等外圍區段，在房市景氣起伏、蛋白區鑑價落差大、買盤回流市中心的大環境發展下，價格下修才更能吸引消費者目光。