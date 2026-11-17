臺北市副市長張溫德17日代表市長蔣萬安，與基隆市長謝國樑、新北市長侯友宜共同出席「基隆捷運機電系統及地下段統包工程開工典禮」。張溫德表示，基隆捷運是串聯臺北、新北、基隆三座城市的重要交通建設，不僅將提供民眾更多元、便捷的通勤選擇，也將進一步帶動基隆河谷廊帶的產業發展與生活圈整合，讓北北基三市連結更加緊密。

張溫德指出，基隆河谷廊帶是臺北、新北及基隆市民就業、就學的重要通勤路廊。未來隨著基隆捷運逐步建置完成，將為民眾增加一條便捷的大眾運輸路線，縮短通勤時間，讓市民能夠更快、更便利地往返工作與居住地。他強調，基隆捷運不僅是一項交通建設，更承載著北北基市民對便捷生活的期待，也是三市共同邁向區域整合的重要起點。

張溫德進一步表示，南港近年來持續發展，從南港軟體園區、南港展覽館到大型百貨商場陸續進駐，已從過去的「黑鄉」蛻變為今日充滿活力的「潮城」。如何將南港的發展能量進一步延伸至汐止、基隆，讓基隆河谷廊帶沿線的生活機能與產業發展更加緊密結合，完善的交通建設正是關鍵。因此，政府更應積極投入軌道建設，透過便捷的交通網絡，帶動區域均衡發展。

張溫德也特別感謝新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑，以及三市行政團隊的共同努力，並肯定新北市政府擔任工程主辦機關，持續推動這條眾所期盼的捷運路線，讓建設藍圖逐步化為具體成果。他表示，捷運工程規模龐大，施工期間難免對周邊交通、噪音及環境造成影響，除了感謝第一線工程團隊的辛勞，也期盼地方區里長協助溝通協調。北北基三市政府將秉持為民服務的精神，攜手降低施工對市民生活的影響，爭取地方支持與體諒，讓工程順利推進、早日完工。

最後，張溫德表示，「一個人走得快，一群人走得遠」，北北基三市就像三兄弟，只要同心協力，就能發揮團結的力量。基隆捷運承載著三座城市共同的期待，相信在三市政府及工程團隊的攜手努力下，必能逐步實現市民對便捷交通的期盼。他也祝福開工典禮圓滿順利，後續工程平安、順利推動，讓北北基生活圈持續向前邁進。