國城建設斥資16億元，攜手高雄市政府推動的「左營高鐵科技之心公辦都市更新案」商四基地動土，北高雄從高鐵、台鐵、捷運交會的交通樞紐，進一步提升成為涵蓋台積電科技生活圈的新門戶社區；國城建設集團的版圖持續擴張，在建築界鞏固不敗的競爭優勢地位。

國城集團總裁洪平森表示，左營高鐵站匯集高鐵、臺鐵與捷運三大交通系統，隨著台積電進駐楠梓產業園區，帶動半導體產業鏈與科技人才匯聚，北高雄正逐步形成結合科技產業、交通運輸與生活機能的新興城市軸帶。

「左營高鐵科技之心」正位於這場城市轉型的重要節點。透過公辦都市更新，整合土地使用、公共設施與生活環境，讓原本以交通轉運為主的城市節點，進一步發展為兼具產業活力與宜居品質的科技生活門戶。

全案由國城建設集團旗下盈舜營造擔任實施者，商四基地投資金額約16億元，規劃興建地上24層、地下4層的智慧住商大樓，並以「低碳智慧桃花源」為核心理念，從半屏山、蓮池潭及壽山的自然地景汲取靈感，透過沿街開放空間、生態綠廊與綠色環境的串聯，讓自然景觀成為日常生活的一部分。

整體計畫規劃左營轉運站、城市願景館、公園、公共托嬰中心及里民活動中心等公益設施，並將投入1,000萬元改善車站至半屏山周邊步道，讓都市更新的成果延伸至市民的日常生活。

洪平森指出，國城深耕南台灣逾40年，近年持續參與公辦都市更新及捷運聯合開發，從高雄亞洲新灣區、鳳山、左營，到臺南、嘉義，以長期投入參與城市轉型與空間再造。

洪平森說，都市更新的價值在於能否為城市創造長遠的公共價值，讓產業發展、自然環境與人的生活取得更好的平衡，左營高鐵科技之心動土將帶動地方繁榮發展。

國城建設「左營高鐵科技之心」案動土，鞏固不敗的競爭優勢地位。國城／提供