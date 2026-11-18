路透社（Reuters）日前引述知情人士報導，台灣食品與零售業龍頭統一（1216）企業有意收購怡和餐飲集團旗下肯德基、必勝客亞洲業務，交易估值約4億美元（約新台幣130億元），最快有望於今年底前簽署協議。統一為何此時出手？怡和又為什麼要賣？統一會一舉成為連鎖餐飲龍頭嗎？



香港怡和餐飲集團今年初傳出將出售肯德基與必勝客的亞洲特許經營業務的消息，日前路透社引述知情人士報導，統一與怡和已進入最後談判階段，最快有望於今年底前簽署協議，該筆交易估值約為4億美元，約新台幣130億元。對此，統一表示「不予置評」、「對於任何可能的投資機會都願意審慎評估，而且也將持續如此。」

據了解，香港的怡和餐飲集團目前在台灣、香港、澳門、緬甸與越南等亞洲地區營運約1000家門市，並擁有香港外帶披薩品牌必勝客（PHD），員工總數約2.5萬人，其整體息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）落在3500萬至4000萬美元之間。

怡和為何拋售肯德基、必勝客？

針對這筆上看4億美元的跨國併購案，一名前肯德基營運高層透露，如果攤開客觀的財務與規模數據，背後原因其實不難理解。

如果以全亞洲1000家店、EBITDA約4000萬美元來換算，「每家店平均每個月貢獻的現金流才12萬台幣。」他分析，速食業是高成本、高現金流但利潤低的業態，這幾年不僅面臨缺工加劇、基本工資調漲等日益高漲的營運成本，更大的痛點是消費者對速食價格極度敏感，因此漲價空間有限。

回顧肯德基過去十年的發展，該高層指出，十年來其店數成長緩慢，從130幾家緩步增加至200家左右。而從怡和集團整體的財報與市場佈局來看，整體EBITDA利潤率僅徘徊在4%至5%區間，身為具備財務公司背景的怡和集團，自然會傾向將這類成長天花板明顯、單店現金流偏弱的資產進行策略性調整和拋售。

再從市場定位來看，「會去吃速食不外乎兩個原因：夠便宜跟夠快。」該名高層指出，肯德基在定位上顯得有些不上不下，確實面臨較大的競爭壓力。

羅董的「統一一條街」藍圖

面對怡和的拋售，為何統一集團為何是熱門買家之一？一名曾待過統一旗下日系餐飲品牌的主管回憶，約在2014年的內部會議上，統一集團董事長羅智先就曾親手繪製過一張願景圖，「那張圖的一條街，從康是美、星巴克等等，全部都是統一的品牌，野心很大！」該前主管指出，羅智先以提供各式各樣不同的服務、滿足民眾所有的生活需求和服務為集團發展目標。

他進一步指出，統一集團身為台灣的「通路之王」與「食品製造之王」，集團對餐飲經營也深具信心，速食正是其實現「統一一條街」生活品牌版圖中的其中一塊拼圖。

食品通路之王優勢，鮮食經驗與會員經濟

不過，外界更好奇的是，若統一順利將這近千家店納入麾下，對內能否發揮哪些實質效益？

首先在營運與展店上，前統一日系餐飲品牌主管觀察，統一向來重視營運效率，在「標準化」、「模組化」具備優勢，而統一超多年來在生鮮即食商品累積了豐富經驗，未來若將這套能力導入肯德基，有機會改善其成本結構與營運弱勢。

其次在會員與通路整合上，統一若收購這1000家跨國門市，最大的優勢與綜效在OPENPOINT 會員系統的整合，透過龐大的點數生態圈互相導客，進一步搶占市占率。

從最新數據來看，統一uniopen會員生活圈已串聯逾500家品牌、有近70萬家特約商店，會員數突破2000萬人，今年前三季OPENPOINT發點量更已超過去年全年，年增逾一倍。

千家速食門市是大補丸？跨國併購的未來考驗

不過，兩位現任餐飲高層也一致點出，餐飲業的跨國併購向來充滿挑戰。雖然統一接手後能擴大採購規模，但子公司之間依然「親兄弟明算帳」，能否實質發揮採購成本優勢，仍有待市場檢驗。「併購就像吃大補丸，短期內在財報上數字漂亮，但能否長期經營、產生實質綜效才是關鍵。

（本文出自2026.11.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）