中鼎集團近日受邀出席聯合國氣候變遷大會（COP31），並於多場論壇發表專題演說，向國際分享中鼎推動永續轉型的實踐經驗，展現台灣工程產業參與全球氣候行動的實力與貢獻。

本屆COP31於土耳其安塔利亞舉行，是全球各國政府、國際組織及企業交流氣候議題的重要平台。中鼎集團成立的「中鼎教育基金會」獲《聯合國氣候變遷綱要公約》（UNFCCC）認可，具非政府組織（NGO）觀察員身分，已連續四年參與COP官方代表正式談判、協商與發布政策的核心藍區（Blue Zone）各相關活動，進一步深化國際氣候議題交流。

中鼎集團永續長何麗嫺表示，COP31聚焦氣候行動的落實與執行，而工程產業正是推動潔淨能源、提升能源效率及建構城市氣候韌性的關鍵力量。在大會期間，除接受媒體專訪，並於多場國際論壇以「綠色工程驅動能源效率與氣候解方」、「從氣候承諾到專案落地：綠色工程與低碳基礎建設」等主題發表演說，分享中鼎結合綠色工程與智慧應用，協助客戶提升能源效率及推動低碳基礎建設的實踐經驗，並進一步介紹與工研院在碳捕捉、利用與封存（CCUS）、再生能源及循環經濟等領域的合作成果，展現中鼎以工程技術回應全球氣候挑戰的具體作為。

中鼎長期深耕綠色工程，積極布局全球低碳與環保市場，目前累計承攬低碳與環保工程在建工程（backlog）合約金額已突破新臺幣4,000億元，在掌握龐大綠色商機的同時，亦展現以工程專業實踐永續承諾的具體成果。未來，中鼎將持續攜手全球夥伴與產業鏈，加速低碳基礎建設布局，以工程專業驅動永續轉型，朝「地球永續的把關者」ESG願景邁進。