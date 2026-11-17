台中北屯14期重劃區在重大建設陸續到位下，區域住宅市場已從早期的區域開發題材，轉向品牌、基地條件與產品規格的較量。儘管當前房市買氣趨緩、推案競爭激烈，寶輝、精銳、順天、惠宇及華固等指標建商，六大建案平均成交單價仍站穩7字頭，部分個案甚至衝破9字頭，也讓今年年末接棒登場的豐穀、雙橡園新案，成為市場下一波關注焦點。

觀察區域建案實價登錄，豪宅建商寶輝建設總體開發案「PARK系列」，由美國JOHNSON FAIN建築事務所及日本前三大的事務所NIHON SEKKEI設計，緊鄰松強國小學區、823公園以及崇德商圈並規劃45、80坪產品，受到不少科技高管青睞。其中「寶輝Green Park」每坪成交均價約75.35萬元，最高單價達79.2萬元，而「寶輝Water Park」每坪成交均價為74.8萬元，最高達78.8萬元。

精銳建設14期第二案「精銳AM」則以產品細節與規格為訴求切入市場，主打3.6米樓高、2.8米寬車位，規劃38至42坪均質3房產品，據實價登錄揭露，目前已有16筆交易，每坪均價落在70萬元，最高72.5萬元。

順天建設也不遑多讓，位於榮德路的「順天ROAM」由建築師林友寒操刀，規劃38至48坪、3至4房，以及96坪合併戶產品，平均成交單價達77.9萬元，露臺戶更出現每坪91.67萬元的天花板價，成為區域指標高價個案。

此外，還有坐落於水湳生態公園第一排的「惠宇仁平MY PARK」，每坪均價約73.7萬元，最高78.1萬元；北部建商華固建設推出的「華固四季匯」，三面臨路、1,748坪大基地，規劃26~40坪的中小坪數產品，每坪均價73.2萬元，最高78.91萬元。

隨著14期品牌建案成交行情陸續站穩7字頭，後續新案也備受市場關注。包括深耕台中房市逾20年的豐穀建設即將推出代表作「豐穀耘四季」，耗時十年整合規模達1,410坪角地，正對文中小預定地第一排，周邊更有3萬坪公園綠地環繞，展現難得的無限棟距與綠意環境優勢。全案規劃26~41坪、2~3房產品，另有75坪合併戶四房格局，每坪開價7字頭，總銷金額約35億元。

另一指標案「雙橡園2658」基地面積達2,658坪，為區域少見的四面臨路大基地完整街廓開發條件，全案堅持大基地只蓋單一棟建築，採全棟SRC鋼骨結構，主打40、80、94坪產品，鎖定重視居住品質的高端自住客層，總銷100億元。市場人士透露，根據其土地成本及鋼骨成本推估，該案有機會挑戰區域高價。

春耕不動產14期旗艦店店長王裕榮分析，頂級品牌建商的群聚，就是區域房市最強的「定心丸」。放眼台中各大重劃區，像14期這樣匯聚寶輝、雙橡園、精銳、順天等一線品牌建商的區域已不多見，不僅代表開發商對地段充滿信心，消費者的肯定更直接真實地反映在實價登錄上。

他指出，以目前的14期市場來看，仍有相對親民的產品可供選擇，但一線品牌建商之所以能站穩7字頭、甚至屢創高價，關鍵在於貴得有道理且看得見，從大基地退縮、建材規格到售服細節，品牌建商端出的都是真材實料，消費者自然願意掏錢買單，正證明了即便買氣趨緩，但買方仍願為好產品出手。