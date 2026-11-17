國際能源總署（IEA）預期，儘管航運活動持續遭受攻擊，但隨著中東地區石油出口復甦速度快於全球石油需求增長，全球石油市場預計將於今年第4季重新轉為供給過剩。台化（1326）先前發布第4季展望指出，預計美國期中選舉及以色列國會改選後，中東衝突將會有新的發展，原價價格或將劇烈震盪；11月以來原油跌勢明顯，或將面臨短期跌價損失，但台化以低庫存操作因應，損失可控；此外，芳香烴產品預估仍在獲利區間內。

台化11月展望表示，11月以色列國會改選與美國期中選舉，將會改變政治生態，影響目前執政當局的政策，美、以、伊衝突將會有新的發展，原油價格震盪將會非常巨大，將會緊盯市場變化，設法控制庫存，避免高價原料及高成本庫存侵蝕利益。

各類產品營運狀況也相對分化；其中，芳香烴預期仍在獲利區間內；苯乙烯、苯酚、塑料等，則因價格修正不及原料漲幅，經營較為艱辛。台化將一如以往，繼續朝差別化規格及市場經營，放棄無毛利市場，確保經營績效。

芳香烴產品部分，台化指出，純苯雖因亞洲輸往美國價差不足、套利窗口已關閉，但中國大陸苯乙烯、苯酚等廠家無法承受高價苯，設備均低載運行，開動率分別為64.5%及75%。但台化有成本優勢，仍可確保獲利。並指出，由於裂解廠低開動率、加上冬季煉油廠歲修潮，供應維持偏緊，且華東庫存極低，10月30日僅2.7萬噸，預期加工差將保持於獲利區間。

對二甲苯（PX）中國大陸維持低開動率(（10月30日 PTA 開動率77.2%、PX 開動率81%)，供需平衡無炒作議題。由於輕油價昂(10月30日每噸1,082元)，故PX與輕油加工價差偏低（每噸289美元)。預期輕油將隨原油跌價，加工差應可逐步改善，台化重組單元高載運行將持續至年底

PTA則由於大陸廠家減產，因下游長纖產銷率仍低，PTA業者能否自律節制生產，是加工差能否維持的關鍵。反觀台化麥寮PTA廠，因國內業者均無配套PX 供應，市占率可望逐步增加，進一步改善經營績效。

苯乙烯（SM）則在台苯停產，由台化補上國內缺口、逐步提高內銷量，加上近期人民幣盤與美金盤價格拉近，台化SM稼動率已穩定在70%-75%(8.5萬噸~9.0萬噸/月)，經營狀況改善甚多。下游塑料則因原料成本及運費高漲，客戶成本轉嫁困難，經營狀況比較辛苦，預期往後原油往下修正，有望降低原料成本及運費，對塑料營運將有所幫助。

台化指出，11月5日美國民主黨贏得期中選舉，加上以色列國會變天，中東衝突不太可能進一步升溫，油價隨即反應，原油跌勢明顯。台化既有的原料及成品庫存，短期會有跌價損失，權益法收入也會受到影響，但台化一向採取低庫存操作，庫存損失可控，上游原料跌價，本公司將謹慎採購，將衝擊降至最低。