國內統包工程龍頭中鼎工程（9933）16日召開法人說明會，中鼎表示，截至今年10月，集團在建工程總額達5,011億元，創歷史新高，另外新簽約額達1,178億元，其中高科技工程新簽約額約577億元，占比達49%，已躍升為驅動公司成長的核心主力。中鼎17日盤中飆漲逾9%，一度漲至56.6元，創13年新高。

在專案工程持續推進下，中鼎第3季營收繳出年、季雙增成績，毛利率連續四季站穩雙位數大關，第3季毛利率13.41%，雖較第2季的13.67%略有下滑，但營益率不減反增，由上季的11.2%增至11.32%，單季EPS 2.17元，為2008年來最好成績；累計中鼎前三季每股純益達4.86元。

中鼎表示，今年集團接案動能強，截至10月底累計新簽約額達1,178億元。高科技工程占新簽約額49%，包括新加坡大型半導體廠務、再生水廠工程，以及美國AI伺服器組裝廠等指標大案，成為驅動公司成長的核心主力。

AI需要龐大的電力、天然氣與水資源基礎設施，中鼎是台灣唯一具有電廠與LNG接收站完整EPC統包能力的工程集團，並具備大型天然氣接收站與儲槽工程執行能力，掌握從燃料供應到發電端的基建需求。

中鼎強調，中鼎具優越的EPC統包實力與遍布全球50多個據點，可依各地需求打造適合方案，協助客戶全球擴廠。集團將持續深化與策略夥伴如台達電（2308）的合作，全力布建全球資料中心。

中鼎今以52.4元開高，一度大漲至56.6元，盤中大漲逾8%，並爆出超過3.1萬張成交量。