近年小宅化成為房市顯學，惟傳統三房住宅仍是購屋市場主力。住商機構盤整實價登錄資料發現，今年1至10月成屋交易中，六都三房住宅交易占比均接近或超過四成，其中以新北市三房交易占比高達45.1%居冠；此外，六都三房住宅平均成交總價亦是全面上漲，其中以高雄市年增7.1%最多。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，對有子女家庭或換屋族而言，三房能兼顧家庭隱私與生活機能，因此成屋市場上仍以三房為交易主流。

觀察統計，1至10月六都三房住宅交易占比，以新北市45.1%最高；若與去年同期相比，六都之中有四都三房交易占比不減反增，僅桃園市持平、台北市則微減0.2個百分點。

賴志昶分析，在政策影響下，投資型買盤逐漸退場，自住客成市場主力，此類客群較關注實際使用面積，反而讓具備長期居住功能的三房產品維持較高占比。

值得注意的是，新北市三房交易占比居六都之冠，主因是區域擁有龐大的通勤人口與家庭型購屋需求，且相較北市，新北市三房成屋總價帶仍相對親民，因此吸引首購、換屋族群進場。

觀察六都三房住宅平均成交總價，六都表現全面高於去年同期，其中以台北市三房平均總價達3,293.4萬元最高，且相較去年同期增加6.5%，漲勢高居六都第二。

至於高雄市平均成交總價為1,187.7萬元，但相對去年同期三房房價年增7.1%，居六都之冠。

賴志昶分析，三房物件房價全面上升，主因為市場需求，尤其各界雖說社會逐漸小家庭化，惟對婚育家庭而言，若隨著家庭成員增加，三房仍是最能兼具生活品質的產品，致使此類物件仍是交易主力。

此外，賴志昶指出，新案市場上供給多以兩房為大宗，反而購屋人要尋求較大生活空間者，多至中古市場尋屋，致使在成屋市場上三房產品還是王道。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，近年市場小宅化趨勢明顯，惟購屋人買房不僅考慮總價，格局與居住品質息息相關，尤其三房住宅雖然總價較高，但對於有生育規劃的首購族，或希望一次購足的換屋族而言，仍具備難以取代的實用性。

不過，徐佳馨指出，市場目前房貸利率與貸款條件仍較為嚴苛，民眾購屋應衡量財務能力，不宜為了一步到位，讓房貸成為家庭沉重負擔。