隨著智慧科技加速融入住宅市場，智慧宅競爭已從感應照明、智慧門禁等生活設備，進一步延伸至建築設計、工程管理及後續維護管理。根據內政部統計，全台智慧建築標章及候選證書累計件數三年翻倍，顯示建築智慧化已成為產業發展的重要趨勢。

市調指出，包括「冠德崇德綻」、「磐鈺雲華」、「由鉅大恆」及「勤美之森」等台中指標建案，均將智慧科技納入建築規劃，展現住宅市場從設備升級走向品質與管理效率的新一波競爭。

內政部建築研究所統計，截至今年6月底，全台取得智慧建築標章及候選證書的累計件數已達2,450件，相較2023年同期的1,196件，三年間大幅成長104.8%。值得注意的是，年增件數也從2024年的373件、2025年的389件，進一步攀升至今年的492件，呈現逐年增加趨勢，反映智慧建築發展動能持續增強。

位於崇德商圈的「冠德崇德綻」，以智慧建築候選為設計指標，並結合旗下根基營造長期承攬大型公共工程的施工經驗，將智慧科技導入工程管理。

建商透過BIM建築資訊模型進行建築全生命周期管理，從3D施工模擬、材料用量估算到工程進度掌握，藉由數位化技術提升施工精準度與管理效率，減少資源浪費，同時結合AI智慧監控及科技防災管理系統，強化施工品質與風險控管，讓智慧科技應用延伸至建築施工階段。

此外，「冠德崇德綻」採先建後售模式，規劃39至59坪、3至4房產品，另有最大達118坪的合併戶。受惠於周邊中國醫生活圈及崇德商圈成熟機能，吸引醫師、科技業等客層關注。

相較於傳統預售模式，先建後售讓購屋者能透過實際看屋，直接了解室內格局、採光、景觀及公共設施配置，降低僅憑圖面與模型判斷的資訊落差，也讓建築規劃與居住品質成為購屋決策中更具體的評估依據。

此外，位於南屯五期的「磐鈺雲華」，為早期取得候選智慧建築證書的住宅建案之一。從早期個案導入，到近年愈來愈多品牌建商投入，可看出智慧建築概念已逐步融入住宅市場。

而已完工並取得智慧建築標章的指標建案，還包括位於西區「由鉅大恆」及「勤美之森」，兩案均以大坪數豪宅產品為主，分別取得鑽石級及黃金級智慧建築標章，將智慧節能、安全監控及建築管理等技術導入住宅，顯示智慧建築應用，也已成為高端住宅市場重視的規劃方向。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，隨著房價持續處於高檔，購屋族對住宅安全、施工品質及後續維護管理的要求也逐漸提高。智慧建築的核心價值不僅提升生活便利性，更在於透過科技整合與數位化管理，提升建築整體運作效率，降低人為疏失、減少重複性人工作業，並優化人力配置、降低長期營運成本，提升管理品質。

尤其，對重視居住品質的換屋及高資產自住客層而言，社區的「管理效率」與「長期維護成本」，已被視為住宅市場的重要競爭指標。

截至今年6月底，全台取得智慧建築標章及候選證書，三年間成長104.8%。業者／提供