近年小宅成為房市顯學，不過住商機構統計實價資料今年前10月成屋交易，六都3房交易占比均接近或超過四成，其中新北3房交易占比高達45%居冠，顯示傳統3房住宅仍是購屋市場主力。

值得注意的是，一般認為，兩房是主流，房價表現最強，但觀察六都3房住宅平均成交總價，六都全面上漲，高雄市年增7%最多，台北、台中也有約6%漲幅。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，對有子女家庭或換屋族而言，3房能兼顧家庭隱私與生活機能，因此成屋市場上仍以3房為交易主流。

根據統計，今年1至10月六都3房住宅交易占比，以新北市45.1%最高；與去年同期相比，四都3房交易占比增加，桃園市持平、台北市微減0.2個百分點。

賴志昶分析，在政策影響下，投資型買盤逐漸退場，自住客成市場主力，此類客群較關注實際使用面積，反而讓具備長期居住功能的3房產品維持較高占比。

值得注意的是，新北市3房交易占比居六都之冠，主因是區域擁有龐大的通勤人口與家庭型購屋需求，且相較北市，新北市3房成屋總價帶仍相對親民，因此吸引首購、換屋族群進場。

觀察六都3房住宅平均成交總價，六都表現全面高於去年同期，其中以台北市3房達3,293萬元最高，且較去年同期增加6.5%，漲勢位居六都第二。

高雄市平均成交總價為1,187萬元，相對去年同期3房房價年增7.1%，居六都之冠。

賴志昶分析，3房物件房價全面上升，主因為市場需求，雖然社會逐漸小家庭化，惟對婚育家庭而言，隨著家庭成員增加，3房仍是最能兼具生活品質的產品。

此外，新案市場上供給多以2房為大宗，購屋人要尋求較大生活空間者，多至中古市場尋屋，致使在成屋市場上三房產品還是王道。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，近年市場小宅化趨勢明顯，惟購屋人買房不僅考慮總價，也考慮格局與居住品質息息相關。

3房雖然總價較高，但對於有生育規劃的首購族，或希望一次購足的換屋族而言，仍具備難以取代的實用性。