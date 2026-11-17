安基新藥 AJ201 獲日本孤兒藥資格認定 美歐日三市場孤兒藥資格全到位

安基（7754）16日公告，接獲日本厚生勞動省（MHLW）通知，自主研發之核心新藥AJ201（Rosolutamide）獲得治療脊髓延髓肌肉萎縮症（SBMA）也稱甘迺迪氏症之孤兒藥資格認定（ODD）。

這是繼獲得美國食品藥物管理局（FDA）孤兒藥資格及快速審查認定（Fast Track Designation）、歐洲藥品管理局（EMA）孤兒藥資格後，AJ201再下一城，正式完成美國、歐洲、日本全球三大醫藥市場孤兒藥資格布局。

在SBMA適應症方面，AJ201先前已陸續取得美國FDA ODD資格及快速審查認定，以及歐洲EMA ODD資格；加上此次日本MHLW之認定，AJ201已在全球三大醫藥市場同時具備孤兒藥資格。美國ODD資格可享上市後7年市場獨占期、臨床試驗費用稅務抵減及申請規費減免等優惠；歐盟ODD資格則可享上市後最長10年市場獨占期及法規諮詢費用減免，三地資格相互串連，為AJ201全球開發與商業化奠定穩固基礎。

除SBMA外，AJ201亦已取得亨丁頓氏舞蹈症（Huntington's Disease）及脊髓小腦萎縮症（Spinocerebellar Ataxia）之美國ODD資格。此二項疾病與SBMA同屬罕見神經退化性疾病，並具有相似之多聚麩醯胺酸（PolyQ）異常致病機轉，目前同樣缺乏有效治療藥物。AJ201可望發揮「一藥多用」之延伸價值，進一步擴大未來國際授權之適應症範圍與市場價值。

日本孤兒藥資格適用於國內患者數少於5萬人、臨床需求高且具開發可行性之新藥。AJ201獲認定後，有機會可享日本研發補助及相關費用減免等優惠措施，並於新藥上市核准後，原則上可獲得長達10年的再審查期間市場保護效果，強化產品在日本市場的競爭優勢。

在專利保護方面，AJ201已於全球19個國家取得專利，另已就新醫藥組合物專利提出申請，核准後保護期可望延續至2044年。此次日本ODD所提供之再審查期保護，與既有專利布局相輔相成，形成「專利＋法規獨占」之雙重保護，進一步確保AJ201在日本市場上市後之長期競爭優勢。

SBMA為主要影響男性之罕見遺傳性神經肌肉退化疾病，目前全球尚無核准之有效治療藥物。根據L.E.K.調查報告，歐美日已逾1.2萬名確診患者，推估SBMA年市場銷售峰值可達25億美元以上。L.E.K.針對日本市場之專案評估指出，日本約有2,000至2,500名確診患者，且當地神經科醫師對SBMA認知度高；AJ201在日本之年度銷售高峰預估約可達2.38億美元，約占全球25億美元市場規模的十分之一。若未來藥價比照其他首創新藥水準訂定，日本年度銷售高峰更有約2億美元之上修空間。

安基表示，日本是全球重要的罕見疾病用藥市場，此次取得日本ODD，使AJ201在美、歐、日三大市場同時具備孤兒藥資格，加上舞蹈症及小腦萎縮症之孤兒藥資格，對於有意布局全球罕見神經疾病市場之國際藥廠而言，將大幅提升合作誘因與有利於公司洽談AJ201之國際授權。

AJ201全球樞紐三期臨床試驗已率先於美國開展，規劃全球收案200名病患，實際時程將依授權合作夥伴之開發進展調整。目前公司正持續積極與國際藥廠洽談AJ201專利授權合作，並積極努力以2027年申請上市櫃為公司目標；未來將爭取最有利之國際授權合作條件，為全體股東創造公司最大價值。