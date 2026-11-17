東方風能法說：船投運挹注成長動能 2027年營運獲利展望樂觀

東方風能科技（7786）今（16）日召開第3季法人說明會。董事長陳柏霖表示，今年前三季營收已超越去年全年，隨著第4季通信海纜統包工程完成營收認列，將進一步擴大整體營收規模，推升2026年全年營收再創歷史新高。

陳柏霖也宣布，公司稍早已成功取得中央氣象署「南部海域地震與海嘯監測海底電纜計畫」20.3億元統包工程，專案預計2030年完工，營收認列高峰落在2029至2030年，將進一步拓展中長期多元業務布局，並強化整體營運韌性。

展望2027年，東方風能擴大自有船隊將優化獲利結構，看好明年獲利展望。首艘新造運維船「東方先進」已於今年11月投入與Vestas的12年期長約，開始挹注穩定現金流；第二艘運維船「東方先鋒」預計明年4月投入營運。

明年下半年起，大型自有新船「東方宏洋」、「東方海峰」也將陸續投入營運。由於自有船舶毛利率預估可達45%至55%區間，將推升現在總體毛利率；隨著自有船隊擴大，將大幅優化獲利結構，驅動未來三年整體獲利能力逐年提升。

針對中長期發展，陳柏霖說，東方風能正全力推進三大發展策略主軸：首先為加速擴大自有船隊規模：自有船隊是海事工程的核心護城河，2026至2028年為產能佈建期，將陸續投入6艘新船。

其次為提升長期合約鎖定比重：藉由擴大在手訂單確保穩定現金流並降低營運風險。第三為市場與產業持續多元化：公司已成功拓展通信海纜、天然氣及觀測海纜等多元業務領域，目標於2030年將非風電業務營收占比提升至40%。

陳柏霖指出，在上述策略執行下，東方風能旗下8艘大型自有工程船舶（含現有2艘與在建6艘）至2028年租約幾乎滿檔，預期至2030年長約鎖定率可達70%，為未來三年營運奠定穩健基礎。

目前，四大長期合約包括與挪威海事服務商DeepOcean簽訂6年期租約，協助執行歐洲油氣田產業項目，也計畫支援其他離岸海事工程業務運行，為台灣海事工程商首次成功將船舶部署至歐洲市場。

此外，還有與Vestas、CIP及風睿能源（SRE），分別簽訂最長達12至20年的台灣離岸風場運維合約。

東方風能第3季稅後淨利5.76億元、年減13.1%，每股稅後純益3.27元；累計前三季稅後淨利14.40億元、年增1.6%，每股稅後純益8.20元。而前十月合併營收116.49億元、年增22.6%，創歷史新高。