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明年經濟關鍵字預測／葉俊顯選「均」 黃志芳挑「贏」

經濟日報／ 記者洪安怡黃淑惠／台北報導

經濟日報主辦「2027經濟關鍵字大預測活動」，國發會主委葉俊顯選「均」，外貿協會董事長黃志芳選「贏」。

葉俊顯表示，AI發展帶動高科技與晶片出口大幅成長，如何跨越「K型經濟」與分配落差成為關鍵課題。期許2027年中小微與傳統產業加速升級，讓AI創造的經濟成長紅利由全民共享，促成台灣百業共榮、區域發展與財富分配更「均」衡。

黃志芳指出，AI需求剛起步，台灣有望持續掌握全球商機，企業應積極開拓市場、掌握新機會，在國際競爭中贏得青睞與信賴，讓國家、產業與人民共贏。

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