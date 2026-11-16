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商業興觀點／AI行銷滿天飛 凸顯人的價值

經濟日報／ 羅婧綺

AI已經不只是內容生成工具，而逐漸成為行銷人的「超級特助」。從文案撰寫、數據分析、社群經營到行銷自動化，AI正快速接手大量重複性工作。對行銷人而言，真正值得思考的，或許不再是「AI會不會取代我」，而是未來我們還能省下多少時間，把心力放在真正需要人的工作上。

過去，一篇文案可能需要反覆修改，一份數據報告也可能耗費大量時間整理。如今，AI可以快速協助產出內容、分析數據、拆解消費者行為，甚至模擬主管、競爭對手或挑剔的消費者，提前找出企劃中的漏洞。

行銷人的角色，也因此逐漸改變：不再是親自完成每一件事，而是思考如何讓AI協助完成更多事。

AI帶來的另一項改變，是讓個人化行銷變得更加容易。過去的市場區隔，可能只能粗略分成幾類客群；如今，AI可以整合消費者的瀏覽、購買與互動行為，協助品牌更精準地理解需求，提供個人化的內容與服務。當AI承擔大量執行工作，行銷團隊便能將更多時間投入策略規劃、創意發想，以及真正需要人來做判斷的事情。

然而，AI愈強大，反而愈凸顯「人的價值」。AI可以分析數據，卻不一定理解數據背後的社會脈絡；可以生成一篇文章，卻不代表真正理解品牌文化；可以模擬消費者，卻無法完全取代人對情緒、人性與時代氛圍的敏銳感受。

尤其在這個資訊爆炸的時代，消費者從來不缺乏行銷的訊息，真正稀缺的，是值得被看見、被記住的內容。品牌如果只是一味地依靠AI大量生產文章、圖片與影片，很可能反而淹沒在資訊洪流之中。當所有品牌都能快速產出內容，真正的差異就不再只是「做得快不快」，而是「說了什麼，以及為什麼值得被聽見」。

因此，品牌仍然必須找到自己的核心價值，理解消費者真正關心的問題，並且在正確的時間、正確的場域，說出一句真正能夠與人產生連結的話。這也是行銷人最難被AI取代的地方。

未來的行銷競爭，不會只是比誰更會使用AI，而是比誰更懂得如何與AI協作。AI負責速度、效率與大量資訊的處理，人則負責判斷、洞察、創意與價值選擇。真正高效的行銷團隊，不是讓AI取代人，而是讓AI成為放大人的能力。因此，AI真正取代的，或許不是行銷人，而是行銷人過去花費大量時間處理的「工作方式」。

當繁瑣以及重複的工作交給AI處理，行銷人反而能夠有機會回到最核心的任務——理解人、理解市場，並創造真正有意義的品牌連結。

AI能夠讓行銷更有效率，但決定一個品牌能否被大眾看見、被記住的，最終仍然是「人」。因為科技雖然可以加速我們抵達目的地，卻只有人，知道為什麼要出發，以及該往哪裡走。

（作者是商研院數位創新人才研究所研究員）  

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