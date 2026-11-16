發現薇趨勢／倒退式對話 溝通效率低

不知道你有沒有過這樣的經驗？跟朋友約好吃飯，因為對方是遲到慣犯，出門前特別傳訊息問：「你出門了嗎？」收到的回應是「我剛剛在打電話。」看著手機，只好再打一次：「所以，你出門了嗎？」

其實回答並不難。「剛掛電話，正要出門」，或「已經在路上，大概20分鐘到」，都比交代剛才在做什麼更有用。問的是現在的位置，得到的卻是剛才的行程。短短兩句話，平白多了一個來回。

最近為了搬家，又碰到類似的事。想趁家具還沒進去，先請除蟲公司處理新家，於是把地址、坪數、各個角落的照片，以及希望施工的日期一併傳去。對方回覆「稍晚報價」，之後便沒了消息。12個小時後，忍不住送出一個問號，終於收到回覆：「下下禮拜才能來。」

這才是最應該先說的事情。若時間根本配合不上，前面提供再多照片、等待再久的報價，都沒有意義。只要先講一句「最快下下周，您能接受嗎？」雙方就可以決定要不要繼續談。

這種溝通叫作「倒退式對話」。一般對話應該愈談愈接近答案，它卻讓人每收到一次回覆，都得退回上一個問題，重新確認。問進度，對方講困難；問時間，對方講原因；問能不能做，對方告訴你他最近很忙。資訊似乎不少，真正需要的答案卻始終沒有出現。

像主管問「今天交得出來嗎？」同事答「客戶的資料還沒來」，主管得繼續問：那是交不了，還是有替代方案？

這不只是說話習慣。每多一輪訊息，都有人得停下手邊工作、重新讀取前文、判斷還缺什麼，再把問題送出去。朋友間只是多等一會兒，放進公司，可能就是一張訂單、一個會議或一次交件的延誤。更麻煩的是，這種成本很難被看見，因為每個人都覺得自己「已經回覆了」。

企業很在意效率，會計算顧客結帳要按幾次、客服多久接起電話，卻很少計算員工為了得到一句明確答覆，得追問多少次。客服在五分鐘內回了訊息，和客人在五分鐘內得到能做決定的資訊，原本就是兩件事。那些多出來的訊息不在帳上，卻實實在在吃掉專注力。所謂忙，有時不是事情太多，而是同一件事一直沒辦法結束。

當然，沒有人能隨時給出完整答案。做不到、來不及、還不確定，都可以直說。很多時候，倒退式對話不是因為不懂對方問什麼，而是不好意思承認「還沒」、不願意直接說「不行」，於是用解釋代替答案。看似保留餘地，實際上把安排時間、承擔不確定性的麻煩留給了提問的人。

尤其在服務業，回得快未必等於服務好。能否接案、最快何時能來、費用大約落在哪裡，這些才是客人需要用來安排下一步的資訊。先說能不能，再說為什麼，比讓客人守著聊天室等一句答案，更接近專業。

下次再有人問「你出門了嗎」，或許不必急著解釋剛才忙什麼。先看看對方究竟需要知道什麼。說話的人可能只多花十秒整理一句回覆，聽話的人卻能少問一整輪。

那家除蟲公司後來仍沒有報價。12個小時的等待，換來的卻是最該放在第一句的消息：下下禮拜才能來。若早點說清楚，至少還來得及安排別的選擇。（作者是聲鮮時采科技營運長、科技媒體專欄作家）