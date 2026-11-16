從寓言學管理／從「不拉馬的士兵」看管理覺察力

話說，一位新炮兵軍官到部隊視察，發現總有名士兵站在炮管下，紋絲不動。詢問原因為：訓練條例如此要求。軍官查閱文獻，終於發現，過去大炮由馬車運載，而炮管下士兵的任務是拉住馬的韁繩。現在已無馬車拉炮，但訓練條例沒有調整，才出現了「不拉馬的士兵」。《網路故事》

「拉馬」的任務消失，但條例未調整，角色卻被保留。現代組織也遇到類似現象，「這是規定」、「以前就這樣」、「大家都這樣做」，成為許多無效流程存活的理由。

於是，日常營運裡，常見一些奇怪卻被視為理所當然的行為。

某份報告，不知用途，卻仍兢兢業業地按月提交；某個流程，明顯拖慢效率，卻從沒被挑戰。

這些現象，正如那位「不拉馬的士兵」，明明沒有馬了，卻依然一本正經地站在大炮下方，執行一項早已失去價值的工作。

故事中的年輕炮兵軍官，因為好奇與不盲從，發現了這個荒謬的傳統。管理者若是缺乏身為軍官的敏感度，就容易讓「不拉馬的士兵」遍布流程中，占據時間、人力，卻毫無價值。

想了解人性循舊制的行為特性，可參考高登．史戴森的「猴子、香蕉、噴水」實驗，其說明人的行為被制約的過程。

史戴森將五隻猴子關在籠子，籠頂有根香蕉，香蕉下方擺放梯子。若有任何猴子爬上梯子，五隻都會被噴冰水，於是猴子不敢再爬。即使後來換成全新、從未受罰的猴子，它們也會互相制止，但沒一隻真正知道「為什麼不能碰梯子」。

習慣一旦養成，新舊猴子全被制約。這正是最令人警醒的文化現象：行為被複製，理由被遺忘。於是，組織中塞滿「不拉馬的士兵」。

許多人之所以遵循舊制，不是因為它有價值，而是因為「這樣最安全」、「這樣不會犯錯」。久而久之，組織形成「不犯錯文化」：多做多錯、少做少錯、不做不錯。

而變革者反而成為「出頭鳥」，被質疑與否定。如同高登．史戴森實驗中，想嘗試爬梯取香蕉的猴子，將受到團隊的群體抵制。

管理者應有敏銳的神經，覺察因應變化，流程哪些環節已變。同時，具備系統化的能力，檢視需對應的調整，從而發現哪些工作已不再需要。

此外，可善用以下檢視工具，協助找出「不拉馬的士兵」：

一、善用新人的新鮮視角

新進人員在前三個月最能看見異常流程，因為尚未被文化制約。應鼓勵新人提問：「為什麼要做這個？」若連主管都答不出理由，那這流程可能早已失去價值。

二、逐步檢核價值

每一步驟都要回答：「這一步，創造什麼價值？」若價值模糊，就應考慮簡化或刪除。精實管理的關鍵不是盲目加法，而是持續的減法。

三、檢視使用者與目的

每個流程都應該清楚：此流程使用者是誰？用它做什麼？不做會如何？若前後端沒有使用者，就是典型的「無附加價值流程」。

今天的商業環境，是過去十倍速度的VUCA世界。技術、需求與競爭格局快速更迭，使得組織中潛藏大量「不拉馬的士兵」，消耗資源、拖慢效率。

管理者的工作，不只是維持秩序與標準作業流程，而是持續檢視其背後是否仍然有價值。

唯有不斷問自己與團隊：「我們為何要做這件事？」組織才能從慣性中解放，從浪費中解脫，把有限的資源用在真正重要的事情上。（作者是企業培訓導師）