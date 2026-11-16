智慧經營／精誠資訊董事長林隆奮 要讓台灣軟體走向國際

精誠資訊（6214）作為國內資服業龍頭，成立至今已超過30年，從系統整合（SI）做到生態整合（EI），如今面對AI浪潮，公司即將進入AI整合（AI）世代。董事長林隆奮還立下目標，集結整個台灣軟體業的力量，讓台灣不再僅僅是硬體強國，軟體同樣也能走向國際。

機會留給有準備的人

林隆奮表示，人生中很多事情都是「意料之外的意料之內」，並非所有事情都能夠按照自己的心意順利進行，可能期盼會成功的事情都不會成功，反而沒有意料會成功的事情，突然就成功了。但其實這並不是上天掉下來的禮物，關鍵在於「準備」。只有準備好的人，在機會來臨的時候，才能厚積薄發，做出正確的決策。

林隆奮以旗下事業群中的恆逸教育訓練中心來舉例，當初恆逸正面臨著是否要上櫃的抉擇，當時透過一頓飯的交流時間，林隆奮成功說服恆逸，讓其透過換股的方式加入精誠這個大家庭，而這個事件關鍵點在於，林隆奮為其解決了當下面臨的最大問題，倚賴的便是多年累積而成的靈活應變能力。如今恆逸已經成為台灣最大的教育中心，也是微軟最大的合作夥伴。

林隆奮認為，在這個千變萬化的時代，只有與時俱變才能不被市場所淘汰。而面對這個難題，林隆奮給出的答案與AI教父黃仁勳如出一轍，那就是打造「生態系」。不過林隆奮的生態系並非獨立完成的封閉生態系，反而是搭建平台，尋找更多有價值的合作夥伴，打造更大規模的產業鏈。

透過併購壯大競爭力

除了廣結善緣外，精誠也透過併購的方式壯大自己的實力，並鼓勵每一位員工都保有一顆創業家的心，若能成功併購公司，都能申請前往擔任高階主管，同時享有母體資源，這種新的組織型態，稱為MECE（Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive，不重不漏）。這種架構既獨立又互不遺漏，平時兄弟各自登山，在不同國家、不同行業奮鬥，但是當有大案子出現時，如跨國跨境的案件時，彼此可以一起合作拿下案件，互不遺漏。針對全球IT服務這個目標，林隆奮坦言，要在全世界都設有據點確實是一項不可能的任務，但透過結交合作夥伴的方式，便有機會能夠達成這項願景。林隆奮表示，精誠作為老牌大廠，以在地客戶為主，再加上代理的生意模式，要走向全球相對困難。

反觀許多新創公司，能夠與Google、Amazon合作做全球的生意，唯一會面臨的問題在於資源不足，因為對上世界級的大客戶時，專案規模能達到數十億級別，加上要動員的人力、物力跟軟硬體整合，小的新創公司往往無力負荷。此時透過併購，精誠能夠提供足夠的資源給新創公司，讓其獲得成功，本身也能透過這個方式走向國際化，因此林隆奮將精誠定義為一家專精「生態系整合」的公司。