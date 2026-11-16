串聯北台中千億建設與高綠宜居環境 聰明資產族與建商爭相卡位這一區

北台中建設連發，水湳與14期重劃區串聯「千億十大建設廊道」，帶動區域商業發展與居住聚落成型。不少購屋人在水湳建設前景與14期高綠覆宜居環境之間抉擇不定，而眼尖的資產族群卻早已將目光鎖定兩區相鄰的14期「敦和段」，藉由敦化、后庄、陳平、四平等四條直通水湳的道路，實質延伸同一生活圈，共享整體發展紅利。

台中14期占地幅員廣闊，重大建設不斷，吸引來自全台的開發商搶進，包括順天（5525）、欣陸（3703）、華固（2548）等至少11家上市櫃建商皆有布局。其中北部建商皇普建設（2528）看好台中房市發展，繼大型造鎮案「皇普莊園」之後，將再度推出14期敦和段合建案，總銷估20億元，預計第4季末進場。

市調統計顯示，北台中14期及水湳地區的大型建設與投資案達10項，總金額逾千億元。陸續完工的建設除提升台中國際能見度外，也帶動人口移居趨勢。

近一年來，14期仁和里、仁美里里民人口共增加520人，在後續工程利多持續發酵下，北台中仍扮演驅動城市進化的關鍵引擎，穩居中部房市的熱門焦點。

14期重劃區總開發面積達403公頃，其中接近50%為低密度住宅用地，與水湳經貿的會展、交通、商務形成互補協作，尤其西14期因馬禮遜美國學校、衛道中學、等私校林立，以及大小公園環繞，呈現出濃厚文教宜居氛圍，吸引菁英家庭置產、移居，近年科技新富搶進14期購屋的案例更是時有所聞。

而14期唯一可藉由敦化路、后庄路、陳平路、四平路直通水湳的「敦和段」，享有「住在寧靜、近鄰繁華」的優勢，包括華固、順天、欣陸、精銳等品牌建商，一致認同該區位環境而搶進布局。

其中，新成屋的「THE精銳」成交均價達67.2萬元／坪；新進場的「精銳AM」均價來約70.9萬元／坪。「順天KING’S ROAD」近一年均價為67.3萬元／坪、最高來到74萬元／坪；「華固四季匯」均價則維持73萬元上下、高標成交更挑戰8字頭，且區域新案供給平衡，整體價量表現穩步上揚。

而近年積極布局中部市場的皇普建設，首度插旗台中14期也首選敦和段，新案基地841坪且三面臨路，前往馬禮遜美國學校或衛道中學約3至5分鐘車程，因地段區位優越，不少周邊居民紛紛好奇探問新案公開訊息，同時也預告14期敦和段房市買氣將持續延燒。

市場人士分析，央行放寬第二戶貸款上限，加上近期股市震盪，資金有望停駐不動產作為長線保值配置，而建設題材不斷的14期正是換屋買方關注焦點。

皇普建設新案基地即位於14期與水湳交界處的「敦和段」，擁有敦化、后庄、陳平、四平等四條直通水湳的道路，串連北台中千億十大建設廊道，實質延伸同一生活圈，共享整體發展紅利。