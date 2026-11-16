獻給住戶的大地教室 富宇地產、富宇建設帶領住戶探索永續生活新視野

大地是最好的教室！富宇地產（4907）、富宇建設2026年以永續為主軸，舉辦「富宇家族日－野學森集合」活動，以自然為師、探險為引、藝術為伴，結合生態探索、親子共學與藝術創作等，打造兼具知性與感性的森林體驗，帶領住戶走進山林、感受人與土地的連結，也在探索與創作中開啟永續生活的新視野。

目前，富宇地產與富宇建設在全台有超過3萬戶的社區住戶。集團以「共好」為核心，將永續思維融入「富宇家族日」、「好家計畫」、「女力」等多元社區經營活動，鼓勵住戶踴躍參與，也賦予美好生活更多可能。

今年「富宇家族日－野學森集合」以自然為場域、藝術為媒介，邀請「野再設計」團隊，將新竹大地農場化為一座沒有圍牆的森林教室，引領上百位住戶透過五感探索與自然觀察，感受土地與生命相互依存的關係；同時發揮創意與想像，將沿途撿拾的枝葉化為拚貼創作的素材，從自然萬物汲取靈感，創作出獨一無二的森林藝術作品。

富宇建設協理周燕槿指出，永續不僅是對環境的承諾，更是一種融入日常的生活態度；建築承載人們對家的想像，而美好生活的實踐，則從人與自然的和諧共生開始。

因此，每年富宇家族日皆以「共好」作為企劃核心，帶領住戶透過親身探索與家庭共學，深化對土地與環境的認識，讓永續不再只是抽象的名詞，而是從生活中萌芽、在世代間傳遞的共同價值。

「富宇家族日－野學森集合」將環境友善的思維融入活動籌備，從交通安排、場域選擇到活動布置，處處體現對土地與環境的關懷：活動透過專車接駁服務，推動共乘並減少個別開車需求。

場地則選在40年來堅持不施用農藥、除草劑及化學肥料的新竹「大地農場」，支持友善土地的經營理念；活動布置亦優先採用可回收或重複利用的媒材，落實珍惜資源、減少浪費的原則，也邀請住戶們共同將永續理念融入日常生活。

活動中，參與者化身森林探險隊，循著林間線索展開秋日裡的大地冒險，在探索中體會萬物共生的自然智慧，讓住戶們從探索、共享到共感，重新發現日常生活中容易被忽略的自然之美。

「從富宇，到賦予！」集團持續以「共好」為核心，將永續思維融入「富宇家族日」、「好家計畫」、「女力」等多元社區經營活動，透過豐富的生活體驗凝聚住戶情感，讓人與人之間的關懷延伸至人與土地的和諧共生，持續賦予美好生活的更多可能。

富宇建設協理周燕槿指出，永續不僅是對環境的承諾，更是一種融入日常的生活態度。業者／提供

住戶們從探索、共享到共感，重新發現日常生活中容易被忽略的自然之美。業者／提供