快訊

低溫11度！首波大陸冷氣團最快周五來襲 溫差達10度、高山恐下雪

美媒盤點史上十大美人計！台灣羅賢哲共諜案入列 黃仁勳排第10

聽新聞
0:00 / 0:00

928檔期吹兩年冷風！9月買氣3,300餘件、量能腰斬 預售新現象竄起

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。聯合報系資料照
房市示意圖。聯合報系資料照

預售實價登錄資料顯示，2026年9月全國預售屋揭露量約3,343件，雖年增39.2%，但距離過去69個月、平均單月均量7,100件呈現買氣腰斬，顯示今年9月預售屋市場僅是去年同期買氣低迷後的反彈。

以區域來看，今年9月六都預售交易量出現明顯反彈之姿，僅新北市、桃園市、台南市三大都會區，年成長率在46%至86%間；台北市、台中市、高雄市買氣多是持平震盪盤整表現，整體市況仍呈現「個案表現」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年928檔期預售市場買氣出現年成長表現，主因2025年市場交易量極度冷清，在基期過低之下，以致今年同期交易量稍有增加，就會呈現量能大增的情況，實際上，今年9月預售市場揭露3,300餘件仍屬谷底量，一手市場連續兩年928檔期買氣均偏冷。

曾德指出，今年928檔期預售市場買氣依舊不振，主因第七波信用管制政策抑制，以及民眾已打消對未來房價上漲的預期心理，導致市場買氣持續觀望、停滯，尤其今年928檔期又遇到選舉干擾，讓今年市場仍是「個案表現」格局。

他認為，雖然2027年部分指標案可能登場，有利提振交易量，不過今年以來台股上下波動幅度劇烈，恐影響買方資產配置，因此短期內預售市場依舊是偏向冷靜的自用市場。

曾敬德觀察，目前國內預售屋市場仍屬自用當道，預售案要能夠創造穩定銷售成績，必須擁有高綜效條件，包括基地、規劃、品牌建商與優惠付款方式等。

值得注意的是，曾敬德指出，過去兩房產品因符合買方購屋總價帶，銷售多有不錯成績，但近期部分新案三房產品賣得較快，主因當前自住市場上，不乏想要買些空間大一些且資金有一定實力的自用買家。

據預售實價登錄資料顯示，今年9月全國預售屋揭露量約3,343件，雖年增39.2%，但距離過去69個月、平均單月均量7,100件呈現買氣腰斬，顯示今年9月預售屋市場僅是去年同期買氣低迷後的反彈。信義房屋／提供
據預售實價登錄資料顯示，今年9月全國預售屋揭露量約3,343件，雖年增39.2%，但距離過去69個月、平均單月均量7,100件呈現買氣腰斬，顯示今年9月預售屋市場僅是去年同期買氣低迷後的反彈。信義房屋／提供

預售 買氣 六都

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

台股表現亮眼 北市豪宅買氣有感回升 交易量年增23.9%

中南部科技宅買氣 轉弱

中和預售屋三年每坪成交價增26.7％ 最高單價突破120萬元

中和房市只見新人笑？預售屋3年漲26％、中古屋反跌

相關新聞

928檔期吹兩年冷風！9月買氣3,300餘件、量能腰斬 預售新現象竄起

據預售實價登錄資料顯示，2026年9月全國預售屋揭露量約3,343件，雖年增39.2%，但距離過去69個月、平均單月均量7,100件呈現買氣腰斬，顯示今年9月預售屋市場僅是去年同期買氣低迷後的反彈。

福壽針對泰山提告提出四點聲明：依法捍衛權益

中聯油脂之油品製程中，苯駢芘含量管控發生疑慮，且該等油品已供應予多家下游廠商，包括福壽實業股份有限公司（下稱福壽公司）、泰山企業股份有限公司（下稱泰山公司）及福懋油脂股份有限公司（下稱福懋公司）等。福壽表示，公司作為下游廠商之一，同為本次事件之受影響者。

益得獲經濟部A+計畫約1.47億元補助 開發兩大吸入劑搶攻歐美低碳商機

益得（6461）16日宣布，獲經濟部「A+企業創新研發淬鍊計畫」補助1億4,706萬元，將投入高階三複方吸入劑及短效型支氣管擴張劑（SABA）兩大產品開發，並建立低碳吸入劑技術及製造平台，布局歐美市場。

2026自行車友善旅宿名單出爐 頒獎典禮串聯產業優惠

為積極推廣台灣自行車觀光，提升自行車友善旅宿品牌能見度，交通部觀光署16日舉辦「2026年自行車友善旅宿票選活動頒獎典禮暨聯合優惠活動」，表揚本年度獲獎的優秀旅宿業者，此次活動共有上百家業者角逐。

華航台北分公司喬遷全新空間正式啟用

華航（2610）台北分公司16日正式進駐全新辦公據點，董事長高星潢與台灣地區處長馮震宇共同率領團隊舉行開市團拜，迎接新址正式啟用。新辦公室座落於台北市松山區民權東路三段167號，以嶄新面貌持續深耕台灣市場。

塑化專業廠法說會接力登場 第4季需求估回溫、高成本仍是變數

塑化專業廠台聚（1304）、亞聚（1308）、台達化（1309）、聯成（1313）將於20日舉行法人說明會。經歷第2季戰爭高油價推升石油腦、乙烯、丙烯等石化原料成本，多數塑化產品行情仍在高檔區間震盪；加上年底逢下游消費性產品備貨旺季，業者預估第4季需求逐漸回暖，但整體仍需關注高原料價格是否壓抑買盤力道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。