928檔期吹兩年冷風！9月買氣3,300餘件、量能腰斬 預售新現象竄起

據預售實價登錄資料顯示，2026年9月全國預售屋揭露量約3,343件，雖年增39.2%，但距離過去69個月、平均單月均量7,100件呈現買氣腰斬，顯示今年9月預售屋市場僅是去年同期買氣低迷後的反彈。

以區域來看，今年9月六都預售交易量出現明顯反彈之姿，僅新北市、桃園市、台南市三大都會區，年成長率在46%至86%間；台北市、台中市、高雄市買氣多是持平震盪盤整表現，整體市況仍呈現「個案表現」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年928檔期預售市場買氣出現年成長表現，主因2025年市場交易量極度冷清，在基期過低之下，以致今年同期交易量稍有增加，就會呈現量能大增的情況，實際上，今年9月預售市場揭露3,300餘件仍屬谷底量，一手市場連續兩年928檔期買氣均偏冷。

曾德指出，今年928檔期預售市場買氣依舊不振，主因第七波信用管制政策抑制，以及民眾已打消對未來房價上漲的預期心理，導致市場買氣持續觀望、停滯，尤其今年928檔期又遇到選舉干擾，讓今年市場仍是「個案表現」格局。

他認為，雖然2027年部分指標案可能登場，有利提振交易量，不過今年以來台股上下波動幅度劇烈，恐影響買方資產配置，因此短期內預售市場依舊是偏向冷靜的自用市場。

曾敬德觀察，目前國內預售屋市場仍屬自用當道，預售案要能夠創造穩定銷售成績，必須擁有高綜效條件，包括基地、規劃、品牌建商與優惠付款方式等。

值得注意的是，曾敬德指出，過去兩房產品因符合買方購屋總價帶，銷售多有不錯成績，但近期部分新案三房產品賣得較快，主因當前自住市場上，不乏想要買些空間大一些且資金有一定實力的自用買家。